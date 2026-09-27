Круг лепестковый торцевой СИБРТЕХ 74096, конический, Р 60, 180 х 22,2 мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Круг лепестковый торцевой СИБРТЕХ 74096, конический, Р 60, 180 х 22,2 мм
Круг лепестковый торцевой конический Сибртех 74096 размером 180 х 22,2 мм, с крупнозернистым абразивом Р60, устанавливается на углошлифовальные машины с соответствующим посадочным диаметром. Используется для грубой (черновой) обработки, торцевого и плоского шлифования древесины, металла, пластика. С помощью круга можно выполнить первичную зачистку сварных швов, убрать грубые дефекты, толстый слой ржавчины и краски и т.д.
Преимущества
- Прочность и долговечность — основа круга выполнена из прочного стекловолокна, а лепестки с абразивом надежно крепятся к ней синтетической смолой.
- Удобная работа — круг конической формы оптимален для шлифовки труднодоступных мест и поверхностей сложной формы.
- Эффективная шлифовка — универсальный абразив из оксида алюминия с заостренными зернами и твердой структурой подходит практически для любых материалов.
- Защита от разрушения — антикоррозионное покрытие предохраняет посадочное кольцо от образования ржавчины.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Круг лепестковый торцевой конический Сибртех 74096 размером 180 х 22,2 мм, с крупнозернистым абразивом Р60, устанавливается на углошлифовальные машины с соответствующим посадочным диаметром. Используется для грубой (черновой) обработки, торцевого и плоского шлифования древесины, металла, пластика. С помощью круга можно выполнить первичную зачистку сварных швов, убрать грубые дефекты, толстый слой ржавчины и краски и т.д.
Преимущества
- Прочность и долговечность — основа круга выполнена из прочного стекловолокна, а лепестки с абразивом надежно крепятся к ней синтетической смолой.
- Удобная работа — круг конической формы оптимален для шлифовки труднодоступных мест и поверхностей сложной формы.
- Эффективная шлифовка — универсальный абразив из оксида алюминия с заостренными зернами и твердой структурой подходит практически для любых материалов.
- Защита от разрушения — антикоррозионное покрытие предохраняет посадочное кольцо от образования ржавчины.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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