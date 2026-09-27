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Круг лепестковый торцевой СИБРТЕХ 74096, конический, Р 60, 180 х 22,2 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг лепестковый торцевой СИБРТЕХ 74096, конический, Р 60, 180 х 22,2 мм

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Круг лепестковый торцевой СИБРТЕХ 74096, конический, Р 60, 180 х 22,2 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
60
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746529
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
60
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х1
Вес, г.
130

Описание товара Круг лепестковый торцевой СИБРТЕХ 74096, конический, Р 60, 180 х 22,2 мм

Круг лепестковый торцевой конический Сибртех 74096 размером 180 х 22,2 мм, с крупнозернистым абразивом Р60, устанавливается на углошлифовальные машины с соответствующим посадочным диаметром. Используется для грубой (черновой) обработки, торцевого и плоского шлифования древесины, металла, пластика. С помощью круга можно выполнить первичную зачистку сварных швов, убрать грубые дефекты, толстый слой ржавчины и краски и т.д.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — основа круга выполнена из прочного стекловолокна, а лепестки с абразивом надежно крепятся к ней синтетической смолой.
  • Удобная работа — круг конической формы оптимален для шлифовки труднодоступных мест и поверхностей сложной формы.
  • Эффективная шлифовка — универсальный абразив из оксида алюминия с заостренными зернами и твердой структурой подходит практически для любых материалов.
  • Защита от разрушения — антикоррозионное покрытие предохраняет посадочное кольцо от образования ржавчины.



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Отзывы о товаре Круг лепестковый торцевой СИБРТЕХ 74096, конический, Р 60, 180 х 22,2 мм




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
60
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Круг лепестковый торцевой конический Сибртех 74096 размером 180 х 22,2 мм, с крупнозернистым абразивом Р60, устанавливается на углошлифовальные машины с соответствующим посадочным диаметром. Используется для грубой (черновой) обработки, торцевого и плоского шлифования древесины, металла, пластика. С помощью круга можно выполнить первичную зачистку сварных швов, убрать грубые дефекты, толстый слой ржавчины и краски и т.д.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — основа круга выполнена из прочного стекловолокна, а лепестки с абразивом надежно крепятся к ней синтетической смолой.
  • Удобная работа — круг конической формы оптимален для шлифовки труднодоступных мест и поверхностей сложной формы.
  • Эффективная шлифовка — универсальный абразив из оксида алюминия с заостренными зернами и твердой структурой подходит практически для любых материалов.
  • Защита от разрушения — антикоррозионное покрытие предохраняет посадочное кольцо от образования ржавчины.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Круг лепестковый торцевой СИБРТЕХ 74096, конический, Р 60, 180 х 22,2 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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