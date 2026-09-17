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Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74021, КЛТ-1, ZK10XW(цирконий), зерн 25Н(P60), 125х22,2мм( купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74021, КЛТ-1, ZK10XW(цирконий), зерн 25Н(P60), 125х22,2мм(

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Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74021, КЛТ-1, ZK10XW(цирконий), зерн 25Н(P60), 125х22,2мм( - фото 1
Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74021, КЛТ-1, ZK10XW(цирконий), зерн 25Н(P60), 125х22,2мм( - фото 2
Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74021, КЛТ-1, ZK10XW(цирконий), зерн 25Н(P60), 125х22,2мм( - фото 3
Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74021, КЛТ-1, ZK10XW(цирконий), зерн 25Н(P60), 125х22,2мм( - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
60
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
  • Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74021, КЛТ-1, ZK10XW(цирконий), зерн 25Н(P60), 125х22,2мм( - фото 1
  • Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74021, КЛТ-1, ZK10XW(цирконий), зерн 25Н(P60), 125х22,2мм( - фото 2
  • Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74021, КЛТ-1, ZK10XW(цирконий), зерн 25Н(P60), 125х22,2мм( - фото 3
  • Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74021, КЛТ-1, ZK10XW(цирконий), зерн 25Н(P60), 125х22,2мм( - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746525
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74021, КЛТ-1, ZK10XW(цирконий), зерн 25Н(P60), 125х22,2мм(
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
60
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
13х13х2
Вес, г.
90

Описание товара Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74021, КЛТ-1, ZK10XW(цирконий), зерн 25Н(P60), 125х22,2мм(

Круг лепестковый торцевой БАЗ КЛТ-1 74021, ZK10XW (цирконий), зернистостью 25Н (Р60), 125 х 22,2 мм, предназначен для интенсивного чернового шлифования сталей, в том числе вязких, углеродистых и «нержавеек», а также пластика. Устанавливается на углошлифовальные машины с посадочным диаметром 22,2 мм. Круг обеспечивает быструю зачистку сварных швов, срезание заусенцев, снятие толстого слоя лакокрасочных материалов, ржавчины и др.

Преимущества

  • Зерна из циркониевого электрокорунда со слоистой структурой отличаются в несколько раз большим рабочим ресурсом и повышенной режущей способностью по сравнению с абразивом из оксида алюминия.
  • Слои абразива раскрываются в процессе эксплуатации — сначала стирается мягкий слой, затем твердый, поэтому круг рассчитан на долгую эксплуатацию.
  • Антикоррозийное покрытие на посадочном кольце обеспечивает надежную защиту от разрушения.
  • Синтетическая смола надежно фиксирует лепестки с абразивом на основе круга.
  • Основа из прочного стекловолокна выдерживает интенсивную обработку различных материалов.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74021, КЛТ-1, ZK10XW(цирконий), зерн 25Н(P60), 125х22,2мм(




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
60
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Круг лепестковый торцевой БАЗ КЛТ-1 74021, ZK10XW (цирконий), зернистостью 25Н (Р60), 125 х 22,2 мм, предназначен для интенсивного чернового шлифования сталей, в том числе вязких, углеродистых и «нержавеек», а также пластика. Устанавливается на углошлифовальные машины с посадочным диаметром 22,2 мм. Круг обеспечивает быструю зачистку сварных швов, срезание заусенцев, снятие толстого слоя лакокрасочных материалов, ржавчины и др.

Преимущества

  • Зерна из циркониевого электрокорунда со слоистой структурой отличаются в несколько раз большим рабочим ресурсом и повышенной режущей способностью по сравнению с абразивом из оксида алюминия.
  • Слои абразива раскрываются в процессе эксплуатации — сначала стирается мягкий слой, затем твердый, поэтому круг рассчитан на долгую эксплуатацию.
  • Антикоррозийное покрытие на посадочном кольце обеспечивает надежную защиту от разрушения.
  • Синтетическая смола надежно фиксирует лепестки с абразивом на основе круга.
  • Основа из прочного стекловолокна выдерживает интенсивную обработку различных материалов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74021, КЛТ-1, ZK10XW(цирконий), зерн 25Н(P60), 125х22,2мм( - по цене 290 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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