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Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74009, КЛТ-1, зернистость Р80(16Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74009, КЛТ-1, зернистость Р80(16Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ)

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Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74009, КЛТ-1, зернистость Р80(16Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ) - фото 1
Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74009, КЛТ-1, зернистость Р80(16Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ) - фото 2
Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74009, КЛТ-1, зернистость Р80(16Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ) - фото 3
Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74009, КЛТ-1, зернистость Р80(16Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
80
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
  • Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74009, КЛТ-1, зернистость Р80(16Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ) - фото 1
  • Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74009, КЛТ-1, зернистость Р80(16Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ) - фото 2
  • Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74009, КЛТ-1, зернистость Р80(16Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ) - фото 3
  • Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74009, КЛТ-1, зернистость Р80(16Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746524
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74009, КЛТ-1, зернистость Р80(16Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ)
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
80
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х15х2
Вес, г.
100

Описание товара Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74009, КЛТ-1, зернистость Р80(16Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ)

Круг лепестковый торцевой БАЗ КЛТ-1 74009 зернистостью Р80 (16Н), 150 х 22,2 мм, устанавливается в качестве оснастки на фланец УШМ с диаметром посадочного отверстия 22,2 мм. Он используется для промежуточной обработки, торцевого и плоского шлифования древесины, металла, пластика. С помощью круга можно зачистить сварные швы, острые углы после резки, удалить заусенцы, толстый слой ржавчины и краски, снять фаски и т.д.

Преимущества

  • Абразив из оксида алюминия (электрокорунда) с заостренными зернами и твердой структурой эффективно обрабатывает различные материалы.
  • Антикоррозийное покрытие защищает посадочное кольцо от образования ржавчины.
  • Синтетическая смола выступает в качестве клея для скрепления лепестков и основы, что гарантирует надёжность их фиксации.
  • Основа круга выполнена из стекловолокна, поэтому отличается надежностью и долговечностью.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74009, КЛТ-1, зернистость Р80(16Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
80
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Круг лепестковый торцевой БАЗ КЛТ-1 74009 зернистостью Р80 (16Н), 150 х 22,2 мм, устанавливается в качестве оснастки на фланец УШМ с диаметром посадочного отверстия 22,2 мм. Он используется для промежуточной обработки, торцевого и плоского шлифования древесины, металла, пластика. С помощью круга можно зачистить сварные швы, острые углы после резки, удалить заусенцы, толстый слой ржавчины и краски, снять фаски и т.д.

Преимущества

  • Абразив из оксида алюминия (электрокорунда) с заостренными зернами и твердой структурой эффективно обрабатывает различные материалы.
  • Антикоррозийное покрытие защищает посадочное кольцо от образования ржавчины.
  • Синтетическая смола выступает в качестве клея для скрепления лепестков и основы, что гарантирует надёжность их фиксации.
  • Основа круга выполнена из стекловолокна, поэтому отличается надежностью и долговечностью.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74009, КЛТ-1, зернистость Р80(16Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ) - купить по цене 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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