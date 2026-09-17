Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74008, КЛТ-1, зернистость Р60(25Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ)
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Характеристики
Описание товара Круг лепестковый торцевой Мир Инструмента 74008, КЛТ-1, зернистость Р60(25Н), 150 х 22,2 мм, (БАЗ)
Круг лепестковый торцевой БАЗ КЛТ-1 74008 зернистостью Р60 (25H), 150 х 22,2 мм, устанавливается в качестве оснастки на фланец УШМ с диаметром посадочного отверстия 22,2 мм. Он используется для черновой обработки, торцевого и плоского шлифования древесины, металла, пластика. С помощью круга можно зачистить сварные швы, острые углы после резки, удалить толстый слой ржавчины и краски, снять фаски и т.д.
Преимущества
- Абразив из оксида алюминия (электрокорунда) с заостренными зернами и твердой структурой эффективно обрабатывает различные материалы.
- Антикоррозийное покрытие защищает посадочное кольцо от образования ржавчины.
- Синтетическая смола выступает в качестве клея для скрепления лепестков и основы, что гарантирует надёжность их фиксации.
- Основа круга выполнена из стекловолокна, поэтому отличается надежностью и долговечностью.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Круг лепестковый торцевой БАЗ КЛТ-1 74008 зернистостью Р60 (25H), 150 х 22,2 мм, устанавливается в качестве оснастки на фланец УШМ с диаметром посадочного отверстия 22,2 мм. Он используется для черновой обработки, торцевого и плоского шлифования древесины, металла, пластика. С помощью круга можно зачистить сварные швы, острые углы после резки, удалить толстый слой ржавчины и краски, снять фаски и т.д.
Преимущества
- Абразив из оксида алюминия (электрокорунда) с заостренными зернами и твердой структурой эффективно обрабатывает различные материалы.
- Антикоррозийное покрытие защищает посадочное кольцо от образования ржавчины.
- Синтетическая смола выступает в качестве клея для скрепления лепестков и основы, что гарантирует надёжность их фиксации.
- Основа круга выполнена из стекловолокна, поэтому отличается надежностью и долговечностью.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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