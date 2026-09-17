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Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73875, P 500, 125 мм, 10 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73875, P 500, 125 мм, 10 шт.

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Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73875, P 500, 125 мм, 10 шт. - фото 1
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73875, P 500, 125 мм, 10 шт. - фото 2
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73875, P 500, 125 мм, 10 шт. - фото 3
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73875, P 500, 125 мм, 10 шт. - фото 4
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73875, P 500, 125 мм, 10 шт. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
125
Зернистость (P; F)
500
Комплектация
Круг абразивный - 10 шт
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73875, P 500, 125 мм, 10 шт. - фото 1
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73875, P 500, 125 мм, 10 шт. - фото 2
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73875, P 500, 125 мм, 10 шт. - фото 3
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73875, P 500, 125 мм, 10 шт. - фото 4
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73875, P 500, 125 мм, 10 шт. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746521
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73875, P 500, 125 мм, 10 шт.
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
125
Зернистость (P; F)
500
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Круг абразивный - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х2
Вес, г.
50

Описание товара Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73875, P 500, 125 мм, 10 шт.

Абразивный круг на ворсовой подложке под «липучку» Matrix 73875 с зернистостью Р 500, диаметром 125 мм, используется для итоговой обработки металла, древесины, пластика и других поверхностей. Круг устанавливается на эксцентриковую (орбитальную) шлифовальную машинку или на дрель с помощью опорной насадки Matrix соответствующего диаметра. Применяется для сухой обработки.

Преимущества

  • Эффективная работа — мелкозернистый абразив Р 500 шлифует поверхность до зеркального блеска, делая ее гладкой.
  • Простая установка — благодаря ворсовой подложке круг быстро крепится к опорной тарелке на «липучку».
  • Удобная комплектация — набора из 10 кругов хватит надолго.



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Отзывы о товаре Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73875, P 500, 125 мм, 10 шт.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
125
Зернистость (P; F)
500
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Круг абразивный - 10 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Абразивный круг на ворсовой подложке под «липучку» Matrix 73875 с зернистостью Р 500, диаметром 125 мм, используется для итоговой обработки металла, древесины, пластика и других поверхностей. Круг устанавливается на эксцентриковую (орбитальную) шлифовальную машинку или на дрель с помощью опорной насадки Matrix соответствующего диаметра. Применяется для сухой обработки.

Преимущества

  • Эффективная работа — мелкозернистый абразив Р 500 шлифует поверхность до зеркального блеска, делая ее гладкой.
  • Простая установка — благодаря ворсовой подложке круг быстро крепится к опорной тарелке на «липучку».
  • Удобная комплектация — набора из 10 кругов хватит надолго.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73875, P 500, 125 мм, 10 шт. - стоимость товара 270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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