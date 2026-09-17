Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73871, P 240, 125 мм, 10 шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
125
Зернистость (P; F)
240
Комплектация
Круг абразивный - 10 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
В наличии
Код товара: 746517
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
125
Зернистость (P; F)
240
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Круг абразивный - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х1
Вес, г.
60
Описание товара Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73871, P 240, 125 мм, 10 шт.
Абразивный круг на ворсовой подложке под «липучку» Matrix 73871 с зернистостью Р 240, диаметром 125 мм, используется для сухого финишного шлифования металла, древесины, пластика и других поверхностей. Круг устанавливается на эксцентриковую (орбитальную) шлифовальную машинку или на дрель с помощью опорной насадки Matrix соответствующего диаметра.
Преимущества
- Эффективная работа — мелкозернистый абразив Р 240 позволяет избавиться от мелких дефектов перед окрашиванием.
- Простая установка — благодаря ворсовой подложке круг быстро крепится к опорной тарелке на «липучку».
- Удобная комплектация — набора из 10 кругов хватит надолго.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
125
Зернистость (P; F)
240
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Круг абразивный - 10 шт
Страна производитель
Китай
Абразивный круг на ворсовой подложке под «липучку» Matrix 73871 с зернистостью Р 240, диаметром 125 мм, используется для сухого финишного шлифования металла, древесины, пластика и других поверхностей. Круг устанавливается на эксцентриковую (орбитальную) шлифовальную машинку или на дрель с помощью опорной насадки Matrix соответствующего диаметра.
Преимущества
- Эффективная работа — мелкозернистый абразив Р 240 позволяет избавиться от мелких дефектов перед окрашиванием.
- Простая установка — благодаря ворсовой подложке круг быстро крепится к опорной тарелке на «липучку».
- Удобная комплектация — набора из 10 кругов хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73871, P 240, 125 мм, 10 шт. - данный товар вы можете купить по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73871, P 240, 125 мм, 10 шт.