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Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт.

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Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт. - фото 1
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт. - фото 2
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт. - фото 3
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт. - фото 4
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт. - фото 5
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт. - фото 6
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт. - фото 7
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт. - фото 8
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт. - фото 9
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
115
Зернистость (P; F)
80
Комплектация
Круг абразивный - 10 шт
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт. - фото 1
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт. - фото 2
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт. - фото 3
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт. - фото 4
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт. - фото 5
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт. - фото 6
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт. - фото 7
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт. - фото 8
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт. - фото 9
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746506
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт.
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
115
Зернистость (P; F)
80
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Круг абразивный - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х2
Вес, г.
90

Описание товара Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт.

Абразивный круг на ворсовой подложке под «липучку» Matrix Р80 арт. 73825 используется для сухого первичного шлифования металла, дерева, пластика и других поверхностей. Круг устанавливается на эксцентриковые (орбитальные) шлифовальные машинки или на дрель с помощью опорной насадки Matrix.

Преимущества

  • Среднезернистый абразив Р80 позволяет избавиться от заусенцев, подходит для зачистки старого покрытия (краски/лака), удаления ржавчины, снятия слоя материала.
  • Ворсовая подложка позволяет быстро крепить круг к опорной тарелке на липучку.
  • Набор из 10 кругов рассчитан на долгое применение.



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Отзывы о товаре Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
115
Зернистость (P; F)
80
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Круг абразивный - 10 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Абразивный круг на ворсовой подложке под «липучку» Matrix Р80 арт. 73825 используется для сухого первичного шлифования металла, дерева, пластика и других поверхностей. Круг устанавливается на эксцентриковые (орбитальные) шлифовальные машинки или на дрель с помощью опорной насадки Matrix.

Преимущества

  • Среднезернистый абразив Р80 позволяет избавиться от заусенцев, подходит для зачистки старого покрытия (краски/лака), удаления ржавчины, снятия слоя материала.
  • Ворсовая подложка позволяет быстро крепить круг к опорной тарелке на липучку.
  • Набор из 10 кругов рассчитан на долгое применение.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" Matrix 73825, P 80, 115 мм, 10 шт. - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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