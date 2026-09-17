Круг отрезной по металлу DENZEL 73797, 400 х 3,2 х 32 мм, A30TBF
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
400
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
30
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб.
В наличии
Код товара: 746503
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300 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
400
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
30
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Круг отрезной по металлу DENZEL 73797, 400 х 3,2 х 32 мм, A30TBF
Отрезной круг по металлу Denzel A30TBF 73797 диаметром 400 мм и толщиной 3,2 мм устанавливается на углошлифовальную машину или станок с посадочным размером 32 мм. Предназначен для сухого резания углеродистых и нержавеющих сталей. Максимальная частота вращения составляет 3850 об/мин. Круг пригодится в слесарной мастерской.
Преимущества
- Повышенная производительность — высокотвердый абразив из электрокорунда белого и электрокорунда нормального с зернистостью 30 и специальными добавками позволяет эффективно резать прочные материалы.
- Надежность — круг армирован усиленной стеклосеткой, что обеспечивает высокую устойчивость к разрушению даже при значительных нагрузках.
- Долговечность — бакелитовая связка надежно удерживает абразив при работе на высокой скорости, круг толщиной 3,2 мм изнашивается медленно.
- Гарантированное качество — сертификат MPA-Hannover подтверждает надежность и безопасность оснастки.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
400
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
30
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Отрезной круг по металлу Denzel A30TBF 73797 диаметром 400 мм и толщиной 3,2 мм устанавливается на углошлифовальную машину или станок с посадочным размером 32 мм. Предназначен для сухого резания углеродистых и нержавеющих сталей. Максимальная частота вращения составляет 3850 об/мин. Круг пригодится в слесарной мастерской.
Преимущества
- Повышенная производительность — высокотвердый абразив из электрокорунда белого и электрокорунда нормального с зернистостью 30 и специальными добавками позволяет эффективно резать прочные материалы.
- Надежность — круг армирован усиленной стеклосеткой, что обеспечивает высокую устойчивость к разрушению даже при значительных нагрузках.
- Долговечность — бакелитовая связка надежно удерживает абразив при работе на высокой скорости, круг толщиной 3,2 мм изнашивается медленно.
- Гарантированное качество — сертификат MPA-Hannover подтверждает надежность и безопасность оснастки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Круг отрезной по металлу DENZEL 73797, 400 х 3,2 х 32 мм, A30TBF - по цене 300 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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