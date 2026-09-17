Круг отрезной по металлу DENZEL 737920, 230 х 2,0 х 22,2 мм, A36TBF, в метал.банке, 5 шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Зернистость (P; F)
36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
В наличии
Код товара: 746499
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560 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Зернистость (P; F)
36
Количество предметов в комплекте
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Круг отрезной по металлу DENZEL 737920, 230 х 2,0 х 22,2 мм, A36TBF, в метал.банке, 5 шт.
Круг отрезной по металлу Denzel 737920 (A36TBF) размером 230 х 2,0 х 22,2 мм, 5 шт. в металлической банке, устанавливается на УШМ соответствующего типоразмера. Универсальная оснастка подходит для резки нержавеющей и углеродистой стали. Набор предназначен для профессионального использования и большого объема работ.
Преимущества
- Повышенная износостойкость — круг с толщиной 2 мм имеет оптимальный баланс прочности и скорости реза.
- Высокая эффективность — круг с абразивом из белого электрокорунда со специальными добавками не перегревается даже при интенсивном резе, в том числе нержавеющих сталей, в отличие от аналогов с абразивом из оксида алюминия.
- Возможность интенсивного использования — теплостойкая бакелитовая связка с упрочняющими элементами подобрана оптимально, не теряет своих свойств при нагреве, поэтому отлично удерживает абразив даже при интенсивных нагрузках.
- Безопасная эксплуатация — двухслойная усиленная стеклосетка придает кругу высокую прочность на разрыв.
- Гарантированная надежность — набор прошел строгий контроль качества на каждом этапе производства.
- Удобная комплектация и упаковка — в металлической банке 10 кругов, которых хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Зернистость (P; F)
36
Количество предметов в комплекте
5
Страна производитель
Китай
Круг отрезной по металлу Denzel 737920 (A36TBF) размером 230 х 2,0 х 22,2 мм, 5 шт. в металлической банке, устанавливается на УШМ соответствующего типоразмера. Универсальная оснастка подходит для резки нержавеющей и углеродистой стали. Набор предназначен для профессионального использования и большого объема работ.
Преимущества
- Повышенная износостойкость — круг с толщиной 2 мм имеет оптимальный баланс прочности и скорости реза.
- Высокая эффективность — круг с абразивом из белого электрокорунда со специальными добавками не перегревается даже при интенсивном резе, в том числе нержавеющих сталей, в отличие от аналогов с абразивом из оксида алюминия.
- Возможность интенсивного использования — теплостойкая бакелитовая связка с упрочняющими элементами подобрана оптимально, не теряет своих свойств при нагреве, поэтому отлично удерживает абразив даже при интенсивных нагрузках.
- Безопасная эксплуатация — двухслойная усиленная стеклосетка придает кругу высокую прочность на разрыв.
- Гарантированная надежность — набор прошел строгий контроль качества на каждом этапе производства.
- Удобная комплектация и упаковка — в металлической банке 10 кругов, которых хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Круг отрезной по металлу DENZEL 737920, 230 х 2,0 х 22,2 мм, A36TBF, в метал.банке, 5 шт. - купить по цене 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Круг отрезной по металлу DENZEL 737920, 230 х 2,0 х 22,2 мм, A36TBF, в метал.банке, 5 шт.