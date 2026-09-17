Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73507, 100 мм, P 50, мокрое шлифование, 5шт.
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Характеристики
Описание товара Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73507, 100 мм, P 50, мокрое шлифование, 5шт.
Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73507 диаметром 100 мм, с зернистостью P 50, 5 шт. в упаковке, предназначен для мокрого шлифования и используется при проведении строительных, отделочных и художественных работ. Абразив зернистостью P 50 позволяет проводить черновую обработку гранитных, каменных, керамогранитных и мраморных поверхностей. Рабочая часть выполнена из светло-зеленого термопластика с алмазным напылением и подходит для использования на цветных и черных материалах. Гибкая основа круга облегчает шлифовку рельефных элементов. Круг используется на УШМ с установленной опорной тарелкой для АГШК.
Преимущества
- Высокий рабочий ресурс — в качестве абразива использованы алмазные частицы плотной концентрации, а связкой является устойчивый к трению и нагреву термопластик.
- Эффективное удаление шлама — на рабочей поверхности имеется большое количество бороздок, благодаря которым она не забивается продуктами шлифования.
- Быстрая фиксация и замена круга — крепление под липучку позволяет мгновенно закреплять его на опорной тарелке.
- Удобная комплектация — круги поставляются наборами по 5 штук, которых хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73507 диаметром 100 мм, с зернистостью P 50, 5 шт. в упаковке, предназначен для мокрого шлифования и используется при проведении строительных, отделочных и художественных работ. Абразив зернистостью P 50 позволяет проводить черновую обработку гранитных, каменных, керамогранитных и мраморных поверхностей. Рабочая часть выполнена из светло-зеленого термопластика с алмазным напылением и подходит для использования на цветных и черных материалах. Гибкая основа круга облегчает шлифовку рельефных элементов. Круг используется на УШМ с установленной опорной тарелкой для АГШК.
Преимущества
- Высокий рабочий ресурс — в качестве абразива использованы алмазные частицы плотной концентрации, а связкой является устойчивый к трению и нагреву термопластик.
- Эффективное удаление шлама — на рабочей поверхности имеется большое количество бороздок, благодаря которым она не забивается продуктами шлифования.
- Быстрая фиксация и замена круга — крепление под липучку позволяет мгновенно закреплять его на опорной тарелке.
- Удобная комплектация — круги поставляются наборами по 5 штук, которых хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73507, 100 мм, P 50, мокрое шлифование, 5шт.