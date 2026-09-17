Круг шлифовальный Мир Инструмента 73482, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F40, K (Луга)
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Характеристики
Описание товара Круг шлифовальный Мир Инструмента 73482, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F40, K (Луга)
Шлифовальный круг Луга 73482, 200 х 20 х 32 мм, 63C, с зернистостью F40 и твердостью K, — оснастка для точил с посадочным диаметром 32 мм, которая в качестве абразива содержит частицы зеленого карбида кремния. Благодаря их высокой твердости круг успешно справляется с обработкой чугунных, бронзовых, латунных, твердосплавных, стальных, медных и алюминиевых поверхностей. Используется также для заточки режущих инструментов.
Преимущества
- Прочность — абразивные частицы надежно удерживаются в рабочем слое благодаря керамической связке.
- Высокий ресурс — во время работы круг самозатачивается, т.к. по мере затупления верхний слой зерен выкрашивается из связки, открывая новый слой.
- Возможность мокрого шлифования — керамическая связка обладает водостойкостью.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Шлифовальный круг Луга 73482, 200 х 20 х 32 мм, 63C, с зернистостью F40 и твердостью K, — оснастка для точил с посадочным диаметром 32 мм, которая в качестве абразива содержит частицы зеленого карбида кремния. Благодаря их высокой твердости круг успешно справляется с обработкой чугунных, бронзовых, латунных, твердосплавных, стальных, медных и алюминиевых поверхностей. Используется также для заточки режущих инструментов.
Преимущества
- Прочность — абразивные частицы надежно удерживаются в рабочем слое благодаря керамической связке.
- Высокий ресурс — во время работы круг самозатачивается, т.к. по мере затупления верхний слой зерен выкрашивается из связки, открывая новый слой.
- Возможность мокрого шлифования — керамическая связка обладает водостойкостью.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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