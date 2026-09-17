Круг шлифовальный Мир Инструмента 73481, 150 х 20 х 12,7 мм, 64С, F60, K (Луга)
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Характеристики
Описание товара Круг шлифовальный Мир Инструмента 73481, 150 х 20 х 12,7 мм, 64С, F60, K (Луга)
Шлифовальный круг Луга 73481 размером 150 х 20 х 12,7 мм, с абразивом 63C (зеленый карбид кремния), с зернистостью F60 и твердостью K, L, — оснастка для электрических точил с соответствующим посадочным диаметром. Круг применяется для предварительного и комбинированного шлифования изделий из бронзы, чугуна, латуни и других твердых материалов, а также сталей, алюминия и меди. Эффективен для заточки режущих инструментов. Абразивный материал из частиц высокотвердого зеленого карбида кремния обеспечивает высокую шлифующую способность круга.
Преимущества
- Устойчивость к износу и перегреву — керамическая связка очень прочная и выдерживает высокие температуры.
- Стабильно высокая режущая способность — по степени твердости круг классифицируется как среднемягкий, его абразивный слой своевременно обновляется.
- Водостойкость — можно использовать специальные охлаждающие жидкости для увеличения качества обработки и предотвращения перегрева детали.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Шлифовальный круг Луга 73481 размером 150 х 20 х 12,7 мм, с абразивом 63C (зеленый карбид кремния), с зернистостью F60 и твердостью K, L, — оснастка для электрических точил с соответствующим посадочным диаметром. Круг применяется для предварительного и комбинированного шлифования изделий из бронзы, чугуна, латуни и других твердых материалов, а также сталей, алюминия и меди. Эффективен для заточки режущих инструментов. Абразивный материал из частиц высокотвердого зеленого карбида кремния обеспечивает высокую шлифующую способность круга.
Преимущества
- Устойчивость к износу и перегреву — керамическая связка очень прочная и выдерживает высокие температуры.
- Стабильно высокая режущая способность — по степени твердости круг классифицируется как среднемягкий, его абразивный слой своевременно обновляется.
- Водостойкость — можно использовать специальные охлаждающие жидкости для увеличения качества обработки и предотвращения перегрева детали.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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