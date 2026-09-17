Круг шлифовальный Мир Инструмента 73478, 150 х 16 х 12,7 мм, 25А, F60, K (Луга)
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Характеристики
Описание товара Круг шлифовальный Мир Инструмента 73478, 150 х 16 х 12,7 мм, 25А, F60, K (Луга)
Шлифовальный круг Луга 73478 размером 150 х 16 х 12,7 мм, с абразивом из белого электрокорунда (25А), с зернистостью F60 и твердостью K, применяется для шлифования поверхностей из высокотвердых материалов — углеродистых, быстрорежущих и нержавеющих сталей. Используется для заточки режущих инструментов и обработки сверл, ножей, зубьев, резцов. Устанавливается на электроточило с посадочным диаметром 12,7 мм.
Преимущества
- Надежность — керамическая связка крепко удерживает абразивные частицы и сохраняет геометрию круга.
- Высокая режущая способность — зерна электрокорунда стачиваются медленно и долго сохраняют рабочие качества.
- Способность к самозатачиванию — по мере затупления абразивные зерна выкрашиваются из связки, раскрывая новый слой острых частиц.
- Возможность использования водяного охлаждения — керамическая связка устойчива к воздействию влаги.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Шлифовальный круг Луга 73478 размером 150 х 16 х 12,7 мм, с абразивом из белого электрокорунда (25А), с зернистостью F60 и твердостью K, применяется для шлифования поверхностей из высокотвердых материалов — углеродистых, быстрорежущих и нержавеющих сталей. Используется для заточки режущих инструментов и обработки сверл, ножей, зубьев, резцов. Устанавливается на электроточило с посадочным диаметром 12,7 мм.
Преимущества
- Надежность — керамическая связка крепко удерживает абразивные частицы и сохраняет геометрию круга.
- Высокая режущая способность — зерна электрокорунда стачиваются медленно и долго сохраняют рабочие качества.
- Способность к самозатачиванию — по мере затупления абразивные зерна выкрашиваются из связки, раскрывая новый слой острых частиц.
- Возможность использования водяного охлаждения — керамическая связка устойчива к воздействию влаги.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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