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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73478, 150 х 16 х 12,7 мм, 25А, F60, K (Луга) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73478, 150 х 16 х 12,7 мм, 25А, F60, K (Луга)

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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73478, 150 х 16 х 12,7 мм, 25А, F60, K (Луга) - фото 1
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73478, 150 х 16 х 12,7 мм, 25А, F60, K (Луга) - фото 2
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73478, 150 х 16 х 12,7 мм, 25А, F60, K (Луга) - фото 3
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73478, 150 х 16 х 12,7 мм, 25А, F60, K (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для ножей, для заточных станков
Диаметр, мм
150
Посадочный квадрат, мм
12.7
Посадочный диаметр, мм
12
Зернистость (P; F)
60
Длина, мм
150
Ширина, мм
16
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73478, 150 х 16 х 12,7 мм, 25А, F60, K (Луга) - фото 1
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73478, 150 х 16 х 12,7 мм, 25А, F60, K (Луга) - фото 2
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73478, 150 х 16 х 12,7 мм, 25А, F60, K (Луга) - фото 3
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73478, 150 х 16 х 12,7 мм, 25А, F60, K (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746480
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73478, 150 х 16 х 12,7 мм, 25А, F60, K (Луга)
380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для ножей, для заточных станков
Материал
электрокорунд белый
Диаметр, мм
150
Посадочный квадрат, мм
12.7
Посадочный диаметр, мм
12
Зернистость (P; F)
60
Длина, мм
150
Ширина, мм
16
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
16х16х2
Вес, г.
660

Описание товара Круг шлифовальный Мир Инструмента 73478, 150 х 16 х 12,7 мм, 25А, F60, K (Луга)

Шлифовальный круг Луга 73478 размером 150 х 16 х 12,7 мм, с абразивом из белого электрокорунда (25А), с зернистостью F60 и твердостью K, применяется для шлифования поверхностей из высокотвердых материалов — углеродистых, быстрорежущих и нержавеющих сталей. Используется для заточки режущих инструментов и обработки сверл, ножей, зубьев, резцов. Устанавливается на электроточило с посадочным диаметром 12,7 мм.

Преимущества

  • Надежность — керамическая связка крепко удерживает абразивные частицы и сохраняет геометрию круга.
  • Высокая режущая способность — зерна электрокорунда стачиваются медленно и долго сохраняют рабочие качества.
  • Способность к самозатачиванию — по мере затупления абразивные зерна выкрашиваются из связки, раскрывая новый слой острых частиц.
  • Возможность использования водяного охлаждения — керамическая связка устойчива к воздействию влаги.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг шлифовальный Мир Инструмента 73478, 150 х 16 х 12,7 мм, 25А, F60, K (Луга)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для ножей, для заточных станков
Материал
электрокорунд белый
Диаметр, мм
150
Посадочный квадрат, мм
12.7
Посадочный диаметр, мм
12
Зернистость (P; F)
60
Длина, мм
150
Ширина, мм
16
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
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Страна производитель
Россия
Описание

Шлифовальный круг Луга 73478 размером 150 х 16 х 12,7 мм, с абразивом из белого электрокорунда (25А), с зернистостью F60 и твердостью K, применяется для шлифования поверхностей из высокотвердых материалов — углеродистых, быстрорежущих и нержавеющих сталей. Используется для заточки режущих инструментов и обработки сверл, ножей, зубьев, резцов. Устанавливается на электроточило с посадочным диаметром 12,7 мм.

Преимущества

  • Надежность — керамическая связка крепко удерживает абразивные частицы и сохраняет геометрию круга.
  • Высокая режущая способность — зерна электрокорунда стачиваются медленно и долго сохраняют рабочие качества.
  • Способность к самозатачиванию — по мере затупления абразивные зерна выкрашиваются из связки, раскрывая новый слой острых частиц.
  • Возможность использования водяного охлаждения — керамическая связка устойчива к воздействию влаги.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73478, 150 х 16 х 12,7 мм, 25А, F60, K (Луга) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 380 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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