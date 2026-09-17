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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73476, 125 х 16 х 12,7 мм, 25А, F40, K (Луга) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73476, 125 х 16 х 12,7 мм, 25А, F40, K (Луга)

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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73476, 125 х 16 х 12,7 мм, 25А, F40, K (Луга) - фото 1
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73476, 125 х 16 х 12,7 мм, 25А, F40, K (Луга) - фото 2
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73476, 125 х 16 х 12,7 мм, 25А, F40, K (Луга) - фото 3
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73476, 125 х 16 х 12,7 мм, 25А, F40, K (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
12
Зернистость (P; F)
40
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73476, 125 х 16 х 12,7 мм, 25А, F40, K (Луга) - фото 1
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73476, 125 х 16 х 12,7 мм, 25А, F40, K (Луга) - фото 2
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73476, 125 х 16 х 12,7 мм, 25А, F40, K (Луга) - фото 3
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73476, 125 х 16 х 12,7 мм, 25А, F40, K (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746479
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73476, 125 х 16 х 12,7 мм, 25А, F40, K (Луга)
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
12
Зернистость (P; F)
40
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
13х13х2
Вес, г.
440

Описание товара Круг шлифовальный Мир Инструмента 73476, 125 х 16 х 12,7 мм, 25А, F40, K (Луга)

Шлифовальный круг Луга 73476 размером 125 х 16 х 12,7 мм, с абразивом из белого электрокорунда (25A), с зернистостью F40 и твердостью K, устанавливается на точило с посадочным диаметром 12,7 мм. Используется для заточки режущих инструментов, а также для плоского шлифования поверхностей из углеродистых, быстрорежущих и нержавеющих сталей. Шлифкруг подходит для обработки тонких деталей и инструментов — ножей, резцов, зубьев, сверл.

Преимущества

  • Высокая производительность — твердые зерна белого электрокорунда с острыми кромками долго сохраняют режущую способность.
  • Возможность интенсивного использования — керамическая связка надежно удерживает абразивные частицы и сохраняет геометрию круга.
  • Долговечность — абразивные частицы самозатачиваются в процессе шлифовки.
  • Водостойкость — круг подходит не только для сухого, но и для мокрого шлифования.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг шлифовальный Мир Инструмента 73476, 125 х 16 х 12,7 мм, 25А, F40, K (Луга)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
12
Зернистость (P; F)
40
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Шлифовальный круг Луга 73476 размером 125 х 16 х 12,7 мм, с абразивом из белого электрокорунда (25A), с зернистостью F40 и твердостью K, устанавливается на точило с посадочным диаметром 12,7 мм. Используется для заточки режущих инструментов, а также для плоского шлифования поверхностей из углеродистых, быстрорежущих и нержавеющих сталей. Шлифкруг подходит для обработки тонких деталей и инструментов — ножей, резцов, зубьев, сверл.

Преимущества

  • Высокая производительность — твердые зерна белого электрокорунда с острыми кромками долго сохраняют режущую способность.
  • Возможность интенсивного использования — керамическая связка надежно удерживает абразивные частицы и сохраняет геометрию круга.
  • Долговечность — абразивные частицы самозатачиваются в процессе шлифовки.
  • Водостойкость — круг подходит не только для сухого, но и для мокрого шлифования.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг шлифовальный Мир Инструмента 73476, 125 х 16 х 12,7 мм, 25А, F40, K (Луга) - данный товар вы можете купить по цене 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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