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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73474, 125 х 16 х 12,7 мм, 64С, F60, K (Луга) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73474, 125 х 16 х 12,7 мм, 64С, F60, K (Луга)

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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73474, 125 х 16 х 12,7 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 1
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73474, 125 х 16 х 12,7 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 2
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73474, 125 х 16 х 12,7 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 3
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73474, 125 х 16 х 12,7 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
чугун
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
12
Зернистость (P; F)
60
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73474, 125 х 16 х 12,7 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 1
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73474, 125 х 16 х 12,7 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 2
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73474, 125 х 16 х 12,7 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 3
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73474, 125 х 16 х 12,7 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746478
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73474, 125 х 16 х 12,7 мм, 64С, F60, K (Луга)
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Материал назначения
чугун
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
12
Зернистость (P; F)
60
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
13х13х2
Вес, г.
380

Описание товара Круг шлифовальный Мир Инструмента 73474, 125 х 16 х 12,7 мм, 64С, F60, K (Луга)

Шлифовальный круг Луга 73474 размером 125 х 16 х 12,7 мм, с абразивом 63C (зеленый карбид кремния), с зернистостью F60 и твердостью K, L, — оснастка для электрических точил с соответствующим посадочным диаметром. Круг применяется для предварительного и комбинированного шлифования изделий из бронзы, чугуна, латуни и других твердых материалов, а также сталей, алюминия и меди. Эффективен для заточки режущих инструментов. Абразивный материал из частиц высокотвердого зеленого карбида кремния обеспечивает высокую шлифующую способность круга.

Преимущества

  • Устойчивость к износу и перегреву — керамическая связка очень прочная и выдерживает высокие температуры.
  • Стабильно высокая режущая способность — по степени твердости круг классифицируется как среднемягкий, его абразивный слой своевременно обновляется.
  • Водостойкость — можно использовать специальные охлаждающие жидкости для увеличения качества обработки и предотвращения перегрева детали.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг шлифовальный Мир Инструмента 73474, 125 х 16 х 12,7 мм, 64С, F60, K (Луга)




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Материал назначения
чугун
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
12
Зернистость (P; F)
60
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Шлифовальный круг Луга 73474 размером 125 х 16 х 12,7 мм, с абразивом 63C (зеленый карбид кремния), с зернистостью F60 и твердостью K, L, — оснастка для электрических точил с соответствующим посадочным диаметром. Круг применяется для предварительного и комбинированного шлифования изделий из бронзы, чугуна, латуни и других твердых материалов, а также сталей, алюминия и меди. Эффективен для заточки режущих инструментов. Абразивный материал из частиц высокотвердого зеленого карбида кремния обеспечивает высокую шлифующую способность круга.

Преимущества

  • Устойчивость к износу и перегреву — керамическая связка очень прочная и выдерживает высокие температуры.
  • Стабильно высокая режущая способность — по степени твердости круг классифицируется как среднемягкий, его абразивный слой своевременно обновляется.
  • Водостойкость — можно использовать специальные охлаждающие жидкости для увеличения качества обработки и предотвращения перегрева детали.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг шлифовальный Мир Инструмента 73474, 125 х 16 х 12,7 мм, 64С, F60, K (Луга) - по цене 430 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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