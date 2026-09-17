Круг шлифовальный Мир Инструмента 73464, 175 х 20 х 32 мм, 25А, F90, K (Луга)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
175
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
90
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
В наличии
Код товара: 746474
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
490 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
175
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
90
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
17х17х2
Вес, кг.
1.01
Описание товара Круг шлифовальный Мир Инструмента 73464, 175 х 20 х 32 мм, 25А, F90, K (Луга)
Шлифовальный круг Луга 73464, 175 х 20 х 32 мм, 25A, с зернистостью F90 и твердостью K, служит для сухого и мокрого шлифования деталей из углеродистых, нержавеющих и быстрорежущих сталей. Применяется также для заточки и доводки режущих инструментов, в том числе мелких — сверл, зубьев, резцов, ножей.
Преимущества
- Твердые зерна электрокорунда белого с острыми кромками долго сохраняют режущую способность, поэтому шлифкруг обладает высокой производительностью.
- Керамическая связка надежно удерживает абразивные частицы и сохраняет геометрию круга даже при интенсивном использовании.
- Абразивные частицы самозатачиваются в процессе шлифовки, что увеличивает рабочий ресурс круга.
- Благодаря водостойкости связки круг подходит не только для сухого, но и для мокрого шлифования, также это позволяет продлить срок службы изделия
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитДиск отрезной алмазный Sparta Turbo 180x22,2 731235
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитДиск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731337, Turbo, 180 х 22,2 мм, сух...
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитКруг полировальный из натурального войлока Matrix 75905, 125 х 2...
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитСверло-метчик DENZEL 76723, М8 х 1,25 мм, Р6М5
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитНабор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм.
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитСверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704850, 50 мм, цилиндрический...
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71046, 16 х 400 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитСверло спиральное по металлу Matrix 714309, 9 x 300мм, HSS, нитр...
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитСверло по металлу DENZEL 717205, 3 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 ш...
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитКоронка твердосплавная по металлу DENZEL 724003, 21 мм
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитКоронка алмазная по керамограниту Matrix 726203, 20 х 67 мм, 3-г...
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитПильный диск по дереву СИБРТЕХ 732177, ф190 х 30 мм, 24 зуба
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
175
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
90
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Шлифовальный круг Луга 73464, 175 х 20 х 32 мм, 25A, с зернистостью F90 и твердостью K, служит для сухого и мокрого шлифования деталей из углеродистых, нержавеющих и быстрорежущих сталей. Применяется также для заточки и доводки режущих инструментов, в том числе мелких — сверл, зубьев, резцов, ножей.
Преимущества
- Твердые зерна электрокорунда белого с острыми кромками долго сохраняют режущую способность, поэтому шлифкруг обладает высокой производительностью.
- Керамическая связка надежно удерживает абразивные частицы и сохраняет геометрию круга даже при интенсивном использовании.
- Абразивные частицы самозатачиваются в процессе шлифовки, что увеличивает рабочий ресурс круга.
- Благодаря водостойкости связки круг подходит не только для сухого, но и для мокрого шлифования, также это позволяет продлить срок службы изделия
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73464, 175 х 20 х 32 мм, 25А, F90, K (Луга) - стоимость товара 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Круг шлифовальный Мир Инструмента 73464, 175 х 20 х 32 мм, 25А, F90, K (Луга)