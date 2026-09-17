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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73458, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F90, K (Луга) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73458, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F90, K (Луга)

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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73458, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F90, K (Луга) - фото 1
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73458, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F90, K (Луга) - фото 2
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73458, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F90, K (Луга) - фото 3
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73458, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F90, K (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
90
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73458, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F90, K (Луга) - фото 1
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73458, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F90, K (Луга) - фото 2
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73458, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F90, K (Луга) - фото 3
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73458, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F90, K (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746471
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73458, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F90, K (Луга)
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
90
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х15х2
Вес, г.
710

Описание товара Круг шлифовальный Мир Инструмента 73458, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F90, K (Луга)

Шлифовальный круг Луга 73458 размером 150 х 20 х 32 мм, с абразивом 25A (белый электрокорунд), с зернистостью F90 и твердостью K, L, служит для сухого и мокрого шлифования деталей из углеродистых, нержавеющих и быстрорежущих сталей. Применяется также для заточки и доводки режущих инструментов, в том числе мелких — сверл, зубьев, резцов, ножей.

Преимущества

  • Надежность — керамическая связка крепко удерживает абразивные частицы и сохраняет геометрию круга.
  • Высокая режущая способность — зерна электрокорунда стачиваются медленно и долго сохраняют рабочие качества.
  • Способность к самозатачиванию — по мере затупления абразивные зерна выкрашиваются из связки, раскрывая новый слой острых частиц.
  • Возможность использования водяного охлаждения — керамическая связка устойчива к воздействию влаги.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг шлифовальный Мир Инструмента 73458, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F90, K (Луга)




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
90
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Шлифовальный круг Луга 73458 размером 150 х 20 х 32 мм, с абразивом 25A (белый электрокорунд), с зернистостью F90 и твердостью K, L, служит для сухого и мокрого шлифования деталей из углеродистых, нержавеющих и быстрорежущих сталей. Применяется также для заточки и доводки режущих инструментов, в том числе мелких — сверл, зубьев, резцов, ножей.

Преимущества

  • Надежность — керамическая связка крепко удерживает абразивные частицы и сохраняет геометрию круга.
  • Высокая режущая способность — зерна электрокорунда стачиваются медленно и долго сохраняют рабочие качества.
  • Способность к самозатачиванию — по мере затупления абразивные зерна выкрашиваются из связки, раскрывая новый слой острых частиц.
  • Возможность использования водяного охлаждения — керамическая связка устойчива к воздействию влаги.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг шлифовальный Мир Инструмента 73458, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F90, K (Луга) - стоимость товара 410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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