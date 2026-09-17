Круг шлифовальный Мир Инструмента 73458, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F90, K (Луга)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
90
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб.
В наличии
Код товара: 746471
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
410 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
90
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х15х2
Вес, г.
710
Описание товара Круг шлифовальный Мир Инструмента 73458, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F90, K (Луга)
Шлифовальный круг Луга 73458 размером 150 х 20 х 32 мм, с абразивом 25A (белый электрокорунд), с зернистостью F90 и твердостью K, L, служит для сухого и мокрого шлифования деталей из углеродистых, нержавеющих и быстрорежущих сталей. Применяется также для заточки и доводки режущих инструментов, в том числе мелких — сверл, зубьев, резцов, ножей.
Преимущества
- Надежность — керамическая связка крепко удерживает абразивные частицы и сохраняет геометрию круга.
- Высокая режущая способность — зерна электрокорунда стачиваются медленно и долго сохраняют рабочие качества.
- Способность к самозатачиванию — по мере затупления абразивные зерна выкрашиваются из связки, раскрывая новый слой острых частиц.
- Возможность использования водяного охлаждения — керамическая связка устойчива к воздействию влаги.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитБур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 6 х 160 мм, SDS-plus (29320-160-06...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитЦентрирующее сверло для коронок Matrix 70349, хвостовик M22 х 12...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитНабор сверл по бетону Matrix 70825, Golden Line 5 - 6 - 8 - 10мм
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704038, 38 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитНабор сверл перовых по дереву СИБРТЕХ 704155, 10-12-16-18-20-25 ...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитСверло по дереву перовое DENZEL 704185, 50 мм 6-гранный хвостови...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70109, 22 х 230 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитМиксер для красок DENZEL 848757, 100 х 8 х 600 мм, шестигранный ...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитСверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704838, 38 мм, цилиндрический...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705032, двойная спираль, Cobalt W-tip, 14x2...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705301, цельная крестовая пластина, 6x165 м...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 70594, 14 x 450mm, SDS PLUS
Бренд
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
90
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Шлифовальный круг Луга 73458 размером 150 х 20 х 32 мм, с абразивом 25A (белый электрокорунд), с зернистостью F90 и твердостью K, L, служит для сухого и мокрого шлифования деталей из углеродистых, нержавеющих и быстрорежущих сталей. Применяется также для заточки и доводки режущих инструментов, в том числе мелких — сверл, зубьев, резцов, ножей.
Преимущества
- Надежность — керамическая связка крепко удерживает абразивные частицы и сохраняет геометрию круга.
- Высокая режущая способность — зерна электрокорунда стачиваются медленно и долго сохраняют рабочие качества.
- Способность к самозатачиванию — по мере затупления абразивные зерна выкрашиваются из связки, раскрывая новый слой острых частиц.
- Возможность использования водяного охлаждения — керамическая связка устойчива к воздействию влаги.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73458, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F90, K (Луга) - стоимость товара 410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Круг шлифовальный Мир Инструмента 73458, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F90, K (Луга)