Круг шлифовальный Мир Инструмента 73457, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F60, М (Луга)
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Характеристики
Описание товара Круг шлифовальный Мир Инструмента 73457, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F60, М (Луга)
Шлифовальный круг Луга 73457 размером 150 х 20 х 32 мм, с абразивом 25A (белый электрокорунд), зернистостью F60 и твердостью M, N, устанавливается на точило с соответствующим посадочным диаметром и предназначен для шлифования закаленных деталей из углеродистых, нержавеющих и быстрорежущих сталей. Подходит также для заточки режущих кромок, обработки тонких деталей и инструментов — зубьев, ножей, сверл, резцов. Круг успешно справляется с твердыми материалами благодаря абразивным частицам из белого электрокорунда.
Преимущества
- Высокий ресурс — заостренные абразивные частицы оксида алюминия стачиваются медленно.
- Надежность — прочная керамическая связка крепко удерживает абразивные частицы.
- Водостойкость — керамическая связка позволяет использовать специальные охлаждающие жидкости для увеличения качества обработки и предотвращения перегрева детали.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Шлифовальный круг Луга 73457 размером 150 х 20 х 32 мм, с абразивом 25A (белый электрокорунд), зернистостью F60 и твердостью M, N, устанавливается на точило с соответствующим посадочным диаметром и предназначен для шлифования закаленных деталей из углеродистых, нержавеющих и быстрорежущих сталей. Подходит также для заточки режущих кромок, обработки тонких деталей и инструментов — зубьев, ножей, сверл, резцов. Круг успешно справляется с твердыми материалами благодаря абразивным частицам из белого электрокорунда.
Преимущества
- Высокий ресурс — заостренные абразивные частицы оксида алюминия стачиваются медленно.
- Надежность — прочная керамическая связка крепко удерживает абразивные частицы.
- Водостойкость — керамическая связка позволяет использовать специальные охлаждающие жидкости для увеличения качества обработки и предотвращения перегрева детали.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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