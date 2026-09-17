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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73452, 125 х 20 х 32 мм, 25А, F90, L (Луга) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73452, 125 х 20 х 32 мм, 25А, F90, L (Луга)

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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73452, 125 х 20 х 32 мм, 25А, F90, L (Луга) - фото 1
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73452, 125 х 20 х 32 мм, 25А, F90, L (Луга) - фото 2
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73452, 125 х 20 х 32 мм, 25А, F90, L (Луга) - фото 3
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73452, 125 х 20 х 32 мм, 25А, F90, L (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
90
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73452, 125 х 20 х 32 мм, 25А, F90, L (Луга) - фото 1
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73452, 125 х 20 х 32 мм, 25А, F90, L (Луга) - фото 2
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73452, 125 х 20 х 32 мм, 25А, F90, L (Луга) - фото 3
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73452, 125 х 20 х 32 мм, 25А, F90, L (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746466
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73452, 125 х 20 х 32 мм, 25А, F90, L (Луга)
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
90
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
13х13х2
Вес, г.
490

Описание товара Круг шлифовальный Мир Инструмента 73452, 125 х 20 х 32 мм, 25А, F90, L (Луга)

Шлифовальный круг Луга 73452 размером 125 х 20 х 32 мм, с абразивом 25A (белый электрокорунд), с зернистостью F90 и твердостью K, L, используется в качестве оснастки для электроточил с посадочным диаметром 32 мм. Предназначается для чистовой шлифовки деталей из нержавеющих, быстрорежущих и углеродистых сталей. Также успешно справляется с заточкой и доводкой ножей, сверл, зубьев, резцов и других режущих инструментов. Керамическая связка обеспечивает высокую прочность круга и сохраняет его форму.

Преимущества

  • Эффективное решение поставленных задач — заостренные частицы белого электрокорунда обладают высокой шлифующей способностью.
  • Высокий ресурс — абразивные зерна изнашиваются медленно, круг обладает способностью к самозатачиванию.
  • Возможность использования водяного охлаждения — керамическая связка устойчива к воздействию влаги.



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Отзывы о товаре Круг шлифовальный Мир Инструмента 73452, 125 х 20 х 32 мм, 25А, F90, L (Луга)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
90
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Шлифовальный круг Луга 73452 размером 125 х 20 х 32 мм, с абразивом 25A (белый электрокорунд), с зернистостью F90 и твердостью K, L, используется в качестве оснастки для электроточил с посадочным диаметром 32 мм. Предназначается для чистовой шлифовки деталей из нержавеющих, быстрорежущих и углеродистых сталей. Также успешно справляется с заточкой и доводкой ножей, сверл, зубьев, резцов и других режущих инструментов. Керамическая связка обеспечивает высокую прочность круга и сохраняет его форму.

Преимущества

  • Эффективное решение поставленных задач — заостренные частицы белого электрокорунда обладают высокой шлифующей способностью.
  • Высокий ресурс — абразивные зерна изнашиваются медленно, круг обладает способностью к самозатачиванию.
  • Возможность использования водяного охлаждения — керамическая связка устойчива к воздействию влаги.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг шлифовальный Мир Инструмента 73452, 125 х 20 х 32 мм, 25А, F90, L (Луга) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 370 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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