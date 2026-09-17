Круг шлифовальный по металлу Мир Инструмента 73420, 180 х 6,0 х 22,2 мм, (Луга)
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Характеристики
Описание товара Круг шлифовальный по металлу Мир Инструмента 73420, 180 х 6,0 х 22,2 мм, (Луга)
Шлифовальный круг по металлу Луга 73420 размером 180 х 6,0 х 22,2 мм предназначен для установки на фланец углошлифовальной машины (УШМ), совместимой с оснасткой соответствующего диаметра. Используется для сухой обработки металлических поверхностей. Абразив с зернистостью F24 удаляет ржавчину, заусенцы, окалину, применяется для зачистки сварных швов. Профиль круга с утопленным центром оптимален для проведения зачистных работ с использованием УШМ.
Преимущества
- Высокая шлифующая способность — абразивным материалом являются частицы твердого оксида алюминия.
- Прочность и износостойкость — круг армирован 3-слойной стеклосеткой, бакелитовая связка надежно удерживает абразив.
- Длительный срок службы — круг толщиной 6 мм стачивается медленно.
- Высокая производительность — максимально допустимая скорость вращения составляет 8500 об/мин.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Шлифовальный круг по металлу Луга 73420 размером 180 х 6,0 х 22,2 мм предназначен для установки на фланец углошлифовальной машины (УШМ), совместимой с оснасткой соответствующего диаметра. Используется для сухой обработки металлических поверхностей. Абразив с зернистостью F24 удаляет ржавчину, заусенцы, окалину, применяется для зачистки сварных швов. Профиль круга с утопленным центром оптимален для проведения зачистных работ с использованием УШМ.
Преимущества
- Высокая шлифующая способность — абразивным материалом являются частицы твердого оксида алюминия.
- Прочность и износостойкость — круг армирован 3-слойной стеклосеткой, бакелитовая связка надежно удерживает абразив.
- Длительный срок службы — круг толщиной 6 мм стачивается медленно.
- Высокая производительность — максимально допустимая скорость вращения составляет 8500 об/мин.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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