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Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов

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Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов - фото 1
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов - фото 2
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов - фото 3
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов - фото 4
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов - фото 5
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов - фото 6
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов - фото 7
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов - фото 8
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов - фото 9
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов - фото 10
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов - фото 11
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Диаметр, мм
185
Посадочный квадрат, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Количество зубьев
24
Длина, мм
185
Ширина, мм
1.4
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
  • Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов - фото 1
  • Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов - фото 2
  • Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов - фото 3
  • Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов - фото 4
  • Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов - фото 5
  • Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов - фото 6
  • Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов - фото 7
  • Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов - фото 8
  • Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов - фото 9
  • Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов - фото 10
  • Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов - фото 11
  • Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746454
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Диаметр, мм
185
Посадочный квадрат, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Количество зубьев
24
Длина, мм
185
Ширина, мм
1.4
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х1
Вес, г.
340

Описание товара Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов

Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов



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Отзывы о товаре Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Диаметр, мм
185
Посадочный квадрат, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Количество зубьев
24
Длина, мм
185
Ширина, мм
1.4
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
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Страна производитель
Китай
Описание
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Доставка
Отзывы


Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733937, ф185 х 20 мм, 24 зубов - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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