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Пильный диск по дереву Барс 73389, ф250 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пильный диск по дереву Барс 73389, ф250 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30мм

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Пильный диск по дереву Барс 73389, ф250 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30мм - фото 1
Пильный диск по дереву Барс 73389, ф250 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30мм - фото 2
Пильный диск по дереву Барс 73389, ф250 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30мм - фото 3
Пильный диск по дереву Барс 73389, ф250 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30мм - фото 4
Пильный диск по дереву Барс 73389, ф250 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30мм - фото 5
Пильный диск по дереву Барс 73389, ф250 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
250
Крепление оснастки
зажим
Посадочный квадрат, мм
32
Посадочный диаметр, мм
32
Минимальный диаметр, мм
250
Максимальный диаметр, мм
250
  • Пильный диск по дереву Барс 73389, ф250 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30мм - фото 1
  • Пильный диск по дереву Барс 73389, ф250 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30мм - фото 2
  • Пильный диск по дереву Барс 73389, ф250 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30мм - фото 3
  • Пильный диск по дереву Барс 73389, ф250 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30мм - фото 4
  • Пильный диск по дереву Барс 73389, ф250 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30мм - фото 5
  • Пильный диск по дереву Барс 73389, ф250 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746451
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пильный диск по дереву Барс 73389, ф250 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30мм
1 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Барс
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
250
Крепление оснастки
зажим
Посадочный квадрат, мм
32
Посадочный диаметр, мм
32
Минимальный диаметр, мм
250
Максимальный диаметр, мм
250
Количество зубьев
48
Длина, мм
2.2
Ширина, мм
32
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 32/30мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х26х1
Вес, г.
890

Описание товара Пильный диск по дереву Барс 73389, ф250 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30мм

Пильный диск Барс 73389 диаметром 250 х 32 мм, с 48 зубьями и кольцом 32/30 мм, предназначен для оптимального по скорости и качеству пиления древесины мягких и твердых пород, ДСП, МДФ и фанеры. Мелкие зубья типа АТВ и оптимально подобранный угол зуба позволяют производить качественный поперечный распил. Диск используется совместно с торцовочными и циркулярными пилами с посадкой 32 мм. В комплект входит переходное кольцо на диаметр 30 мм, расширяющее возможности применения оснастки. Диск подходит для интенсивной эксплуатации и может использоваться в профессиональной сфере.

Преимущества

  • Повышенная износостойкость — пластины изготовлены из сплава YG8 твердостью свыше 88 HRА с добавлением легирующих компонентов, формирующих мелкозернистую структуру материала.
  • Надежность — корпус диска выполнен из инструментальной стали твердостью 42 HRC и устойчив к деформациям.
  • Долгий срок службы — увеличенные твердосплавные пластины выдерживают ударные нагрузки и позволяют многократно проводить заточку диска.
  • Прочное соединение пластин с зубьями — для пайки используется комбинированный припой с высоким содержанием серебра.
  • Компенсационные прорези — диск не деформируется при нагревании и позволяет получать стабильно ровный срез.



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Отзывы о товаре Пильный диск по дереву Барс 73389, ф250 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Барс
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
250
Крепление оснастки
зажим
Посадочный квадрат, мм
32
Посадочный диаметр, мм
32
Минимальный диаметр, мм
250
Максимальный диаметр, мм
250
Количество зубьев
48
Развернуть
Длина, мм
2.2
Ширина, мм
32
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 32/30мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск Барс 73389 диаметром 250 х 32 мм, с 48 зубьями и кольцом 32/30 мм, предназначен для оптимального по скорости и качеству пиления древесины мягких и твердых пород, ДСП, МДФ и фанеры. Мелкие зубья типа АТВ и оптимально подобранный угол зуба позволяют производить качественный поперечный распил. Диск используется совместно с торцовочными и циркулярными пилами с посадкой 32 мм. В комплект входит переходное кольцо на диаметр 30 мм, расширяющее возможности применения оснастки. Диск подходит для интенсивной эксплуатации и может использоваться в профессиональной сфере.

Преимущества

  • Повышенная износостойкость — пластины изготовлены из сплава YG8 твердостью свыше 88 HRА с добавлением легирующих компонентов, формирующих мелкозернистую структуру материала.
  • Надежность — корпус диска выполнен из инструментальной стали твердостью 42 HRC и устойчив к деформациям.
  • Долгий срок службы — увеличенные твердосплавные пластины выдерживают ударные нагрузки и позволяют многократно проводить заточку диска.
  • Прочное соединение пластин с зубьями — для пайки используется комбинированный припой с высоким содержанием серебра.
  • Компенсационные прорези — диск не деформируется при нагревании и позволяет получать стабильно ровный срез.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по дереву Барс 73389, ф250 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30мм - по цене 1280 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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