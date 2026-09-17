Пильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев
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Характеристики
Описание товара Пильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев
Пильный диск Denzel 733877 диаметром 250 x 30 мм, с 80 зубьями, используется для точного распиливания ламината, ЛДСП, МДФ, фанеры, паркетной доски. 80 мелких трапециевидно-плоских зубьев с положительным углом заточки позволяют эффективно решать поставленные задачи, обеспечивая максимально чистый рез. Диск устанавливается на циркулярную или торцовочную пилу, а также на распиловочный станок. Можно установить оснастку на инструмент с другим посадочным диаметром — для этого предусмотрено переходное кольцо 30/20 мм.
Преимущества
- Эффективность — зубья из твердого сплава YG6X, прошедшие многоступенчатую заточку, обеспечивают высокую производительность.
- Надежность — термически обработанная основа из пружинной стали 65Mn выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
- Высокое качество выполняемых работ — компенсационные прорези снижают вибрации, обеспечивая ровный рез.
- Прочность — твердосплавные пластины надежно зафиксированы при помощи термостойкого припоя с повышенным содержанием серебра.
- Коррозионная стойкость — покрытый защитным лаком корпус и никелированное переходное кольцо устойчивы к разрушению.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Пильный диск Denzel 733877 диаметром 250 x 30 мм, с 80 зубьями, используется для точного распиливания ламината, ЛДСП, МДФ, фанеры, паркетной доски. 80 мелких трапециевидно-плоских зубьев с положительным углом заточки позволяют эффективно решать поставленные задачи, обеспечивая максимально чистый рез. Диск устанавливается на циркулярную или торцовочную пилу, а также на распиловочный станок. Можно установить оснастку на инструмент с другим посадочным диаметром — для этого предусмотрено переходное кольцо 30/20 мм.
Преимущества
- Эффективность — зубья из твердого сплава YG6X, прошедшие многоступенчатую заточку, обеспечивают высокую производительность.
- Надежность — термически обработанная основа из пружинной стали 65Mn выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
- Высокое качество выполняемых работ — компенсационные прорези снижают вибрации, обеспечивая ровный рез.
- Прочность — твердосплавные пластины надежно зафиксированы при помощи термостойкого припоя с повышенным содержанием серебра.
- Коррозионная стойкость — покрытый защитным лаком корпус и никелированное переходное кольцо устойчивы к разрушению.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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