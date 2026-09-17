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Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев

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Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев - фото 1
Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев - фото 2
Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев - фото 3
Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев - фото 4
Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев - фото 5
Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев - фото 6
Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев - фото 7
Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев - фото 8
Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев - фото 9
Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев - фото 10
Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев - фото 11
Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр, мм
185
Посадочный диаметр, мм
20
Количество зубьев
48
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев - фото 1
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев - фото 2
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев - фото 3
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев - фото 4
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев - фото 5
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев - фото 6
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев - фото 7
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев - фото 8
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев - фото 9
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев - фото 10
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев - фото 11
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746445
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев
980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
сталь 65Mn
Диаметр, мм
185
Посадочный диаметр, мм
20
Количество зубьев
48
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х1
Вес, г.
470

Описание товара Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев

Пильный диск Denzel 733837 диаметром 185 x 20 мм, с 48 зубьями, используется для распиливания ламината, ЛДСП, МДФ, фанеры, паркетной доски. 48 трапециевидно-плоских зубьев с положительным углом заточки позволяют эффективно решать поставленные задачи, обеспечивая чистый рез. Тип реза — стандартный. Диск устанавливается на циркулярную или торцовочную пилу, а также на распиловочный станок. Можно установить оснастку на инструмент с другим посадочным диаметром — для этого предусмотрено переходное кольцо 20/16 мм.

Преимущества

  • Эффективность — зубья из твердого сплава YG6X, прошедшие многоступенчатую заточку, обеспечивают высокую производительность.
  • Надежность — термически обработанная основа из пружинной стали 65Mn выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
  • Высокое качество выполняемых работ — компенсационные прорези снижают вибрации, обеспечивая ровный рез.
  • Прочность — твердосплавные пластины надежно зафиксированы при помощи термостойкого припоя с повышенным содержанием серебра.
  • Коррозионная стойкость — покрытый защитным лаком корпус и никелированное переходное кольцо устойчивы к разрушению.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
сталь 65Mn
Диаметр, мм
185
Посадочный диаметр, мм
20
Количество зубьев
48
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск Denzel 733837 диаметром 185 x 20 мм, с 48 зубьями, используется для распиливания ламината, ЛДСП, МДФ, фанеры, паркетной доски. 48 трапециевидно-плоских зубьев с положительным углом заточки позволяют эффективно решать поставленные задачи, обеспечивая чистый рез. Тип реза — стандартный. Диск устанавливается на циркулярную или торцовочную пилу, а также на распиловочный станок. Можно установить оснастку на инструмент с другим посадочным диаметром — для этого предусмотрено переходное кольцо 20/16 мм.

Преимущества

  • Эффективность — зубья из твердого сплава YG6X, прошедшие многоступенчатую заточку, обеспечивают высокую производительность.
  • Надежность — термически обработанная основа из пружинной стали 65Mn выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
  • Высокое качество выполняемых работ — компенсационные прорези снижают вибрации, обеспечивая ровный рез.
  • Прочность — твердосплавные пластины надежно зафиксированы при помощи термостойкого припоя с повышенным содержанием серебра.
  • Коррозионная стойкость — покрытый защитным лаком корпус и никелированное переходное кольцо устойчивы к разрушению.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


Пильный диск по ламинату DENZEL 733837, ф185 х 20 мм, 48 зубьев - стоимость товара 980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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