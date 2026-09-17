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Пильный диск по алюминию DENZEL 733797, ф255 х 30 мм, 100 зубьев купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пильный диск по алюминию DENZEL 733797, ф255 х 30 мм, 100 зубьев

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Пильный диск по алюминию DENZEL 733797, ф255 х 30 мм, 100 зубьев - фото 1
Пильный диск по алюминию DENZEL 733797, ф255 х 30 мм, 100 зубьев - фото 2
Пильный диск по алюминию DENZEL 733797, ф255 х 30 мм, 100 зубьев - фото 3
Пильный диск по алюминию DENZEL 733797, ф255 х 30 мм, 100 зубьев - фото 4
Пильный диск по алюминию DENZEL 733797, ф255 х 30 мм, 100 зубьев - фото 5
Пильный диск по алюминию DENZEL 733797, ф255 х 30 мм, 100 зубьев - фото 6
Пильный диск по алюминию DENZEL 733797, ф255 х 30 мм, 100 зубьев - фото 7
Пильный диск по алюминию DENZEL 733797, ф255 х 30 мм, 100 зубьев - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
255
Диаметр резьбы (М)
M10
Посадочный диаметр, мм
30
Минимальный диаметр, мм
255
Количество зубьев
100
Ширина, мм
1.8
  • Пильный диск по алюминию DENZEL 733797, ф255 х 30 мм, 100 зубьев - фото 1
  • Пильный диск по алюминию DENZEL 733797, ф255 х 30 мм, 100 зубьев - фото 2
  • Пильный диск по алюминию DENZEL 733797, ф255 х 30 мм, 100 зубьев - фото 3
  • Пильный диск по алюминию DENZEL 733797, ф255 х 30 мм, 100 зубьев - фото 4
  • Пильный диск по алюминию DENZEL 733797, ф255 х 30 мм, 100 зубьев - фото 5
  • Пильный диск по алюминию DENZEL 733797, ф255 х 30 мм, 100 зубьев - фото 6
  • Пильный диск по алюминию DENZEL 733797, ф255 х 30 мм, 100 зубьев - фото 7
  • Пильный диск по алюминию DENZEL 733797, ф255 х 30 мм, 100 зубьев - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746441
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пильный диск по алюминию DENZEL 733797, ф255 х 30 мм, 100 зубьев
2 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
255
Диаметр резьбы (М)
M10
Посадочный диаметр, мм
30
Минимальный диаметр, мм
255
Количество зубьев
100
Ширина, мм
1.8
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х30х1
Вес, г.
830

Описание товара Пильный диск по алюминию DENZEL 733797, ф255 х 30 мм, 100 зубьев

Пильный диск Denzel 733797 диаметром 255 x 30 мм, с 100 зубьями, предназначен для точного распиливания заготовок из алюминия, пластика, цветных металлов. Устанавливается на циркулярную или торцовочную пилу, также возможно использование с распиловочным станком. Зубья трапециевидно-плоского типа (TCG) с отрицательным углом заточки обеспечивают ровный рез без сколов. В комплект поставки входит переходное кольцо 30/20 мм, позволяющее изменить посадочный диаметр при необходимости.

Преимущества

  • Надежность — термически обработанная основа из пружинной стали 65Mn выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
  • Эффективность — режущая часть из твердого сплава YC1, прошедшая многоступенчатую заточку, позволяет успешно справляться с прочными материалами.
  • Высокое качество реза — компенсационные прорези снижают вибрации, рабочая часть с мелкими зубьями обеспечивает получение чистой кромки без заусенцев.
  • Прочность — твердосплавные пластины надежно зафиксированы при помощи термостойкого припоя с повышенным содержанием серебра.
  • Коррозионная стойкость — покрытый защитным лаком корпус и никелированное переходное кольцо устойчивы к разрушению.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Пильный диск по алюминию DENZEL 733797, ф255 х 30 мм, 100 зубьев




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
255
Диаметр резьбы (М)
M10
Посадочный диаметр, мм
30
Минимальный диаметр, мм
255
Количество зубьев
100
Ширина, мм
1.8
Количество предметов в комплекте
1
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Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск Denzel 733797 диаметром 255 x 30 мм, с 100 зубьями, предназначен для точного распиливания заготовок из алюминия, пластика, цветных металлов. Устанавливается на циркулярную или торцовочную пилу, также возможно использование с распиловочным станком. Зубья трапециевидно-плоского типа (TCG) с отрицательным углом заточки обеспечивают ровный рез без сколов. В комплект поставки входит переходное кольцо 30/20 мм, позволяющее изменить посадочный диаметр при необходимости.

Преимущества

  • Надежность — термически обработанная основа из пружинной стали 65Mn выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
  • Эффективность — режущая часть из твердого сплава YC1, прошедшая многоступенчатую заточку, позволяет успешно справляться с прочными материалами.
  • Высокое качество реза — компенсационные прорези снижают вибрации, рабочая часть с мелкими зубьями обеспечивает получение чистой кромки без заусенцев.
  • Прочность — твердосплавные пластины надежно зафиксированы при помощи термостойкого припоя с повышенным содержанием серебра.
  • Коррозионная стойкость — покрытый защитным лаком корпус и никелированное переходное кольцо устойчивы к разрушению.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по алюминию DENZEL 733797, ф255 х 30 мм, 100 зубьев – стоимость товара 2470 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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