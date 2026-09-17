Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий
Тонкий пильный диск Denzel 733337 диаметром 185 x 20 мм, с 48 зубьями, устанавливается на циркулярную, торцовочную пилу или распиловочный станок и предназначен для выполнения работ по дереву. Подходит для распиливания древесины любого типа, а также фанеры, ДСП, МДФ. Зубья типа ATB обеспечивают высокое качество и скорость как продольного, так и поперечного распила. Тип реза — стандартный. Толщина диска уменьшена, что повышает производительность и снижает нагрузку на инструмент. На зубья напаяны твердосплавные пластины, длительное время сохраняющие режущую способность. Пластины из твердого сплава YG6X прошли многоступенчатую заточку, что позволило достичь оптимальной геометрии и максимальной эффективности распиловки.
Преимущества
- Надежность — режущие пластины крепко зафиксированы методом пайки с использованием высококачественного термостойкого припоя, содержащего повышенное количество серебра.
- Долговечность — корпус изготовлен из пружинной стали 65Mn и прошел термическую обработку, поэтому выдерживает повышенные нагрузки.
- Высокое качество выполняемых работ — благодаря компенсационным прорезям диск не деформируется при нагрузках, обеспечивая стабильно ровный рез.
- Защита от разрушения — корпус покрыт лаком, переходное кольцо никелировано для предотвращения образования коррозии.
- Дополнительные возможности — входящее в комплект поставки переходное кольцо с 20 на 16 мм позволяет изменить посадочный размер при необходимости.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитЦентрирующее сверло для коронок Matrix 70363, хвостовик M22 х 60...
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитНасадка для миксера СИБРТЕХ 848947, для тяжелых растворов, 120 х...
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71228, 14 х 400 мм, SDS MAX c крестовой пла...
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитКоронка твердосплавная по металлу DENZEL 724015, 47 мм
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитКоронка Matrix 72495, BIMETAL, 114 мм
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитДиск алмазный отрезной сегментный Matrix 73177, 230 х 22,2 мм, с...
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 71482, 12 мм, HSS Co-5%
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитКоронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72726, ...
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733357, ф190 х 20 мм, 36 зубьев
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733397, ф190 х 30 мм, 24 зубьев
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705046, двойная спираль, Cobalt W-tip, 18x6...
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитДиск алмазный отрезной сплошной Matrix 73128, 180 х 22,2 мм, сух...
Тонкий пильный диск Denzel 733337 диаметром 185 x 20 мм, с 48 зубьями, устанавливается на циркулярную, торцовочную пилу или распиловочный станок и предназначен для выполнения работ по дереву. Подходит для распиливания древесины любого типа, а также фанеры, ДСП, МДФ. Зубья типа ATB обеспечивают высокое качество и скорость как продольного, так и поперечного распила. Тип реза — стандартный. Толщина диска уменьшена, что повышает производительность и снижает нагрузку на инструмент. На зубья напаяны твердосплавные пластины, длительное время сохраняющие режущую способность. Пластины из твердого сплава YG6X прошли многоступенчатую заточку, что позволило достичь оптимальной геометрии и максимальной эффективности распиловки.
Преимущества
- Надежность — режущие пластины крепко зафиксированы методом пайки с использованием высококачественного термостойкого припоя, содержащего повышенное количество серебра.
- Долговечность — корпус изготовлен из пружинной стали 65Mn и прошел термическую обработку, поэтому выдерживает повышенные нагрузки.
- Высокое качество выполняемых работ — благодаря компенсационным прорезям диск не деформируется при нагрузках, обеспечивая стабильно ровный рез.
- Защита от разрушения — корпус покрыт лаком, переходное кольцо никелировано для предотвращения образования коррозии.
- Дополнительные возможности — входящее в комплект поставки переходное кольцо с 20 на 16 мм позволяет изменить посадочный размер при необходимости.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий