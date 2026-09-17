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Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм

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Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм - фото 1
Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм - фото 2
Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм - фото 3
Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм - фото 4
Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм - фото 5
Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм - фото 6
Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм - фото 7
Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм - фото 8
Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм - фото 9
Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
20
Количество зубьев
24
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 20/16мм - 1 шт
  • Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм - фото 1
  • Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм - фото 2
  • Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм - фото 3
  • Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм - фото 4
  • Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм - фото 5
  • Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм - фото 6
  • Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм - фото 7
  • Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм - фото 8
  • Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм - фото 9
  • Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746381
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм
1 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
20
Количество зубьев
24
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 20/16мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х2
Вес, г.
440

Описание товара Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм

Пильный диск Gross 73315, ф190 х 20 мм, с 24 зубьями и переходным кольцом 20/16 мм, предназначен для распила древесины мягких и твердых пород, ДСП, МДФ и фанеры. Является оснасткой для циркулярных и торцовочных пил с посадочным диаметром 20 мм, благодаря универсальному типу зубьев АТВ подходит как для продольного, так и для поперечного реза материалов. Диск изготовлен на высококачественном оборудовании, специально рассчитан на профессиональное применение и выполнение большого объема работ.

Преимущества

  • Высокое качество работ — 24 крупных зуба и режущие кромки, прошедшие многоступенчатую автоматическую заточку, обеспечивают быстрый и точный рез материалов.
  • Прочность — корпус изготовлен из инструментальной стали 65Mn и термообработан, поэтому обладает устойчивостью к динамическим нагрузкам.
  • Максимальный рабочий ресурс — режущие пластины выполнены из сплава К10 со специальными добавками Ceratizit твердостью 91 HRА, что гарантирует их износостойкость.
  • Надежность — в припое содержится значительное количество серебра, он прочно фиксирует твердосплавные пластины к корпусу диска.
  • Продуманная конструкция — компенсационные пазы, выполненные при помощи лазера, способствуют существенному уменьшению деформации диска и получению ровного среза.
  • Кольцо-переходник в комплекте — при необходимости можно самостоятельно изменить посадочный диаметр и установить диск на электроинструмент с посадкой 16 мм.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
20
Количество зубьев
24
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 20/16мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск Gross 73315, ф190 х 20 мм, с 24 зубьями и переходным кольцом 20/16 мм, предназначен для распила древесины мягких и твердых пород, ДСП, МДФ и фанеры. Является оснасткой для циркулярных и торцовочных пил с посадочным диаметром 20 мм, благодаря универсальному типу зубьев АТВ подходит как для продольного, так и для поперечного реза материалов. Диск изготовлен на высококачественном оборудовании, специально рассчитан на профессиональное применение и выполнение большого объема работ.

Преимущества

  • Высокое качество работ — 24 крупных зуба и режущие кромки, прошедшие многоступенчатую автоматическую заточку, обеспечивают быстрый и точный рез материалов.
  • Прочность — корпус изготовлен из инструментальной стали 65Mn и термообработан, поэтому обладает устойчивостью к динамическим нагрузкам.
  • Максимальный рабочий ресурс — режущие пластины выполнены из сплава К10 со специальными добавками Ceratizit твердостью 91 HRА, что гарантирует их износостойкость.
  • Надежность — в припое содержится значительное количество серебра, он прочно фиксирует твердосплавные пластины к корпусу диска.
  • Продуманная конструкция — компенсационные пазы, выполненные при помощи лазера, способствуют существенному уменьшению деформации диска и получению ровного среза.
  • Кольцо-переходник в комплекте — при необходимости можно самостоятельно изменить посадочный диаметр и установить диск на электроинструмент с посадкой 16 мм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Пильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16мм - по цене 1010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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