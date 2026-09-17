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Пильный диск по дереву Matrix 73283, ф305 х 30 мм, 72 зуба купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пильный диск по дереву Matrix 73283, ф305 х 30 мм, 72 зуба

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Пильный диск по дереву Matrix 73283, ф305 х 30 мм, 72 зуба - фото 1
Пильный диск по дереву Matrix 73283, ф305 х 30 мм, 72 зуба - фото 2
Пильный диск по дереву Matrix 73283, ф305 х 30 мм, 72 зуба - фото 3
Пильный диск по дереву Matrix 73283, ф305 х 30 мм, 72 зуба - фото 4
Пильный диск по дереву Matrix 73283, ф305 х 30 мм, 72 зуба - фото 5
Пильный диск по дереву Matrix 73283, ф305 х 30 мм, 72 зуба - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
305
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
72
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
  • Пильный диск по дереву Matrix 73283, ф305 х 30 мм, 72 зуба - фото 1
  • Пильный диск по дереву Matrix 73283, ф305 х 30 мм, 72 зуба - фото 2
  • Пильный диск по дереву Matrix 73283, ф305 х 30 мм, 72 зуба - фото 3
  • Пильный диск по дереву Matrix 73283, ф305 х 30 мм, 72 зуба - фото 4
  • Пильный диск по дереву Matrix 73283, ф305 х 30 мм, 72 зуба - фото 5
  • Пильный диск по дереву Matrix 73283, ф305 х 30 мм, 72 зуба - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746365
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пильный диск по дереву Matrix 73283, ф305 х 30 мм, 72 зуба
1 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
305
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
72
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х31х1
Вес, кг.
1.18

Описание товара Пильный диск по дереву Matrix 73283, ф305 х 30 мм, 72 зуба

Пильный диск по дереву Matrix 73283 диаметром 305 х 30 мм, с 72 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется преимущественно для поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
  • Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
  • Высокое качество выполняемых работ — мелкие зубья с попеременной заточкой обеспечивают точный и чистый рез.
  • Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Пильный диск по дереву Matrix 73283, ф305 х 30 мм, 72 зуба




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
305
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
72
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск по дереву Matrix 73283 диаметром 305 х 30 мм, с 72 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется преимущественно для поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
  • Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
  • Высокое качество выполняемых работ — мелкие зубья с попеременной заточкой обеспечивают точный и чистый рез.
  • Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по дереву Matrix 73283, ф305 х 30 мм, 72 зуба - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1350 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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