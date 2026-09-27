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Пильный диск по дереву Matrix 73279, ф190 х 20 мм, 36 зубьев + кольцо 20/16 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пильный диск по дереву Matrix 73279, ф190 х 20 мм, 36 зубьев + кольцо 20/16

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Пильный диск по дереву Matrix 73279, ф190 х 20 мм, 36 зубьев + кольцо 20/16 - фото 1
Пильный диск по дереву Matrix 73279, ф190 х 20 мм, 36 зубьев + кольцо 20/16 - фото 2
Пильный диск по дереву Matrix 73279, ф190 х 20 мм, 36 зубьев + кольцо 20/16 - фото 3
Пильный диск по дереву Matrix 73279, ф190 х 20 мм, 36 зубьев + кольцо 20/16 - фото 4
Пильный диск по дереву Matrix 73279, ф190 х 20 мм, 36 зубьев + кольцо 20/16 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
20
Количество зубьев
36
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 20/16мм - 1 шт
  • Пильный диск по дереву Matrix 73279, ф190 х 20 мм, 36 зубьев + кольцо 20/16 - фото 1
  • Пильный диск по дереву Matrix 73279, ф190 х 20 мм, 36 зубьев + кольцо 20/16 - фото 2
  • Пильный диск по дереву Matrix 73279, ф190 х 20 мм, 36 зубьев + кольцо 20/16 - фото 3
  • Пильный диск по дереву Matrix 73279, ф190 х 20 мм, 36 зубьев + кольцо 20/16 - фото 4
  • Пильный диск по дереву Matrix 73279, ф190 х 20 мм, 36 зубьев + кольцо 20/16 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746363
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
20
Количество зубьев
36
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 20/16мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х1
Вес, г.
340

Описание товара Пильный диск по дереву Matrix 73279, ф190 х 20 мм, 36 зубьев + кольцо 20/16

Пильный диск по дереву Matrix 73279 диаметром 190 х 20 мм, с 36 зубьями и переходным кольцом 20/16, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется для продольного/поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. В комплект поставки входит переходное кольцо 20/16, позволяющее самостоятельно изменить посадочный диаметр при необходимости. Диск подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
  • Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
  • Оптимальное соотношение скорости и качества реза — рабочая часть состоит из средних зубьев с попеременной заточкой.
  • Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.



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Отзывы о товаре Пильный диск по дереву Matrix 73279, ф190 х 20 мм, 36 зубьев + кольцо 20/16




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
20
Количество зубьев
36
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 20/16мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск по дереву Matrix 73279 диаметром 190 х 20 мм, с 36 зубьями и переходным кольцом 20/16, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется для продольного/поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. В комплект поставки входит переходное кольцо 20/16, позволяющее самостоятельно изменить посадочный диаметр при необходимости. Диск подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
  • Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
  • Оптимальное соотношение скорости и качества реза — рабочая часть состоит из средних зубьев с попеременной заточкой.
  • Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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