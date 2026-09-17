Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732767, ф160 х 20 мм, 36 зубьев + кольцо 20/16
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Характеристики
Описание товара Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732767, ф160 х 20 мм, 36 зубьев + кольцо 20/16
Пильный диск по дереву Сибртех 732767 диаметром 160 х 20 мм, с 36 зубьями и переходным кольцом 20/16, предназначен для быстрого распила древесины мягких и твердых пород, фанеры, ДСП, МДФ. Используется с циркулярными и торцовочными пилами с посадочным диаметром 20 мм. Переходное кольцо 20/16 позволяет при необходимости изменить размер посадки. Средние зубья позволяют добиться оптимального соотношения качества и скорости реза. Диск подходит для бытового применения.
Преимущества
- Прочность и высокая производительность — основание диска изготовлено из стали 50, режущие пластины выполнены из твердого сплава YG8 и заточены с использованием алмазного абразива.
- Универсальность — зубья типа АТВ позволяют производить как продольный, так и поперечный рез.
- Качественный рез материалов — зубья имеют попеременную заточку.
- Защита от заклинивания — компенсационные прорези препятствуют деформации диска при нагреве.
- Высокий ресурс — режущие пластины припаяны качественным медным припоем, поэтому диск выдерживает интенсивные нагрузки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Пильный диск по дереву Сибртех 732767 диаметром 160 х 20 мм, с 36 зубьями и переходным кольцом 20/16, предназначен для быстрого распила древесины мягких и твердых пород, фанеры, ДСП, МДФ. Используется с циркулярными и торцовочными пилами с посадочным диаметром 20 мм. Переходное кольцо 20/16 позволяет при необходимости изменить размер посадки. Средние зубья позволяют добиться оптимального соотношения качества и скорости реза. Диск подходит для бытового применения.
Преимущества
- Прочность и высокая производительность — основание диска изготовлено из стали 50, режущие пластины выполнены из твердого сплава YG8 и заточены с использованием алмазного абразива.
- Универсальность — зубья типа АТВ позволяют производить как продольный, так и поперечный рез.
- Качественный рез материалов — зубья имеют попеременную заточку.
- Защита от заклинивания — компенсационные прорези препятствуют деформации диска при нагреве.
- Высокий ресурс — режущие пластины припаяны качественным медным припоем, поэтому диск выдерживает интенсивные нагрузки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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