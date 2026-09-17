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Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732667, ф250 х 32 мм, 48 зубьев купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732667, ф250 х 32 мм, 48 зубьев

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Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732667, ф250 х 32 мм, 48 зубьев - фото 1
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732667, ф250 х 32 мм, 48 зубьев - фото 2
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732667, ф250 х 32 мм, 48 зубьев - фото 3
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732667, ф250 х 32 мм, 48 зубьев - фото 4
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732667, ф250 х 32 мм, 48 зубьев - фото 5
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732667, ф250 х 32 мм, 48 зубьев - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
250
Посадочный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
250
Количество зубьев
48
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732667, ф250 х 32 мм, 48 зубьев - фото 1
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732667, ф250 х 32 мм, 48 зубьев - фото 2
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732667, ф250 х 32 мм, 48 зубьев - фото 3
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732667, ф250 х 32 мм, 48 зубьев - фото 4
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732667, ф250 х 32 мм, 48 зубьев - фото 5
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732667, ф250 х 32 мм, 48 зубьев - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746352
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732667, ф250 х 32 мм, 48 зубьев
970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
250
Посадочный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
250
Количество зубьев
48
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х2
Вес, г.
690

Описание товара Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732667, ф250 х 32 мм, 48 зубьев

Пильный диск Сибртех 732667 диаметром 250 х 32 мм, с 48 зубьями, используется с торцовочными и циркулярными пилами, а также с распиловочными станками. Предназначен преимущественно для поперечного пиления древесины мягких и твердых пород, фанеры, МДФ и ДСП. Благодаря мелким зубьям достигается оптимальное соотношение скорости и качества реза. Диск применяется для выполнения строительных, ремонтных работ, а также для решения бытовых задач.

Преимущества

  • Высокий ресурс — режущие пластины из твердого сплава YG8 долго держат заточку.
  • Надежность — основа диска изготовлена из устойчивой к нагрузкам стали 50, твердосплавные напайки крепко держатся на зубцах благодаря качественному медному припою.
  • Стабильно качественный рез — диск пилит быстро и ровно за счет попеременной заточки зубьев, компенсационные пазы защищают диск от деформации в результате нагрева, предотвращая его заклинивание.



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Отзывы о товаре Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732667, ф250 х 32 мм, 48 зубьев




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
250
Посадочный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
250
Количество зубьев
48
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск Сибртех 732667 диаметром 250 х 32 мм, с 48 зубьями, используется с торцовочными и циркулярными пилами, а также с распиловочными станками. Предназначен преимущественно для поперечного пиления древесины мягких и твердых пород, фанеры, МДФ и ДСП. Благодаря мелким зубьям достигается оптимальное соотношение скорости и качества реза. Диск применяется для выполнения строительных, ремонтных работ, а также для решения бытовых задач.

Преимущества

  • Высокий ресурс — режущие пластины из твердого сплава YG8 долго держат заточку.
  • Надежность — основа диска изготовлена из устойчивой к нагрузкам стали 50, твердосплавные напайки крепко держатся на зубцах благодаря качественному медному припою.
  • Стабильно качественный рез — диск пилит быстро и ровно за счет попеременной заточки зубьев, компенсационные пазы защищают диск от деформации в результате нагрева, предотвращая его заклинивание.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732667, ф250 х 32 мм, 48 зубьев - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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