Пильный диск по дереву Matrix 73266, ф250 х 32 мм, 48 зубьев
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
250
Посадочный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
250
Количество зубьев
48
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб.
В наличии
Код товара: 746351
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Загружаем...
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970 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
250
Посадочный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
250
Количество зубьев
48
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х1
Вес, г.
720
Описание товара Пильный диск по дереву Matrix 73266, ф250 х 32 мм, 48 зубьев
Пильный диск по дереву Matrix 73266 диаметром 250 х 32 мм, с 48 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется преимущественно для поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
- Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
- Высокое качество выполняемых работ — мелкие зубья с попеременной заточкой обеспечивают точный и чистый рез.
- Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.
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Бренд
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
250
Посадочный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
250
Количество зубьев
48
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Пильный диск по дереву Matrix 73266 диаметром 250 х 32 мм, с 48 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется преимущественно для поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
- Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
- Высокое качество выполняемых работ — мелкие зубья с попеременной заточкой обеспечивают точный и чистый рез.
- Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Пильный диск по дереву Matrix 73266, ф250 х 32 мм, 48 зубьев - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 970 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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