Top.Mail.Ru
Пильный диск по дереву Matrix 73265, ф250 х 32 мм, 24 зуба купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пильный диск по дереву Matrix 73265, ф250 х 32 мм, 24 зуба

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пильный диск по дереву Matrix 73265, ф250 х 32 мм, 24 зуба - фото 1
Пильный диск по дереву Matrix 73265, ф250 х 32 мм, 24 зуба - фото 2
Пильный диск по дереву Matrix 73265, ф250 х 32 мм, 24 зуба - фото 3
Пильный диск по дереву Matrix 73265, ф250 х 32 мм, 24 зуба - фото 4
Пильный диск по дереву Matrix 73265, ф250 х 32 мм, 24 зуба - фото 5
Пильный диск по дереву Matrix 73265, ф250 х 32 мм, 24 зуба - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
250
Посадочный квадрат, мм
32
Посадочный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
250
Зернистость (P; F)
1
Количество зубьев
24
  • Пильный диск по дереву Matrix 73265, ф250 х 32 мм, 24 зуба - фото 1
  • Пильный диск по дереву Matrix 73265, ф250 х 32 мм, 24 зуба - фото 2
  • Пильный диск по дереву Matrix 73265, ф250 х 32 мм, 24 зуба - фото 3
  • Пильный диск по дереву Matrix 73265, ф250 х 32 мм, 24 зуба - фото 4
  • Пильный диск по дереву Matrix 73265, ф250 х 32 мм, 24 зуба - фото 5
  • Пильный диск по дереву Matrix 73265, ф250 х 32 мм, 24 зуба - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746349
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пильный диск по дереву Matrix 73265, ф250 х 32 мм, 24 зуба
800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
250
Посадочный квадрат, мм
32
Посадочный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
250
Зернистость (P; F)
1
Количество зубьев
24
Длина, мм
250
Ширина, мм
1
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х1
Вес, г.
650

Описание товара Пильный диск по дереву Matrix 73265, ф250 х 32 мм, 24 зуба

Пильный диск по дереву Matrix 73265 диаметром 250 х 32 мм, с 24 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется для продольного/поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Быстрый рез — крупные зубья с попеременной заточкой обеспечивают высокую скорость работы.
  • Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава YG8 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
  • Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Пильный диск по дереву Matrix 73265, ф250 х 32 мм, 24 зуба




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
250
Посадочный квадрат, мм
32
Посадочный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
250
Зернистость (P; F)
1
Количество зубьев
24
Длина, мм
250
Развернуть
Ширина, мм
1
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск по дереву Matrix 73265 диаметром 250 х 32 мм, с 24 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется для продольного/поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Быстрый рез — крупные зубья с попеременной заточкой обеспечивают высокую скорость работы.
  • Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава YG8 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
  • Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по дереву Matrix 73265, ф250 х 32 мм, 24 зуба - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 800 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...