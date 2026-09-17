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Пильный диск по дереву Matrix 73262, ф200 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пильный диск по дереву Matrix 73262, ф200 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30

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Пильный диск по дереву Matrix 73262, ф200 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 1
Пильный диск по дереву Matrix 73262, ф200 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 2
Пильный диск по дереву Matrix 73262, ф200 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 3
Пильный диск по дереву Matrix 73262, ф200 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 4
Пильный диск по дереву Matrix 73262, ф200 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 5
Пильный диск по дереву Matrix 73262, ф200 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 6
Пильный диск по дереву Matrix 73262, ф200 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
200
Посадочный квадрат, мм
32
Посадочный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
200
Количество зубьев
36
Длина, мм
1.4
  • Пильный диск по дереву Matrix 73262, ф200 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 1
  • Пильный диск по дереву Matrix 73262, ф200 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 2
  • Пильный диск по дереву Matrix 73262, ф200 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 3
  • Пильный диск по дереву Matrix 73262, ф200 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 4
  • Пильный диск по дереву Matrix 73262, ф200 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 5
  • Пильный диск по дереву Matrix 73262, ф200 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 6
  • Пильный диск по дереву Matrix 73262, ф200 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746347
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пильный диск по дереву Matrix 73262, ф200 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30
590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
200
Посадочный квадрат, мм
32
Посадочный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
200
Количество зубьев
36
Длина, мм
1.4
Ширина, мм
200
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 32/30мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х1
Вес, г.
390

Описание товара Пильный диск по дереву Matrix 73262, ф200 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30

Пильный диск по дереву Matrix 73262 диаметром 200 х 32 мм, с 36 зубьями и переходным кольцом 32/30, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется для продольного/поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. В комплект поставки входит переходное кольцо 32/30, позволяющее самостоятельно изменить посадочный диаметр при необходимости. Диск подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
  • Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
  • Оптимальное соотношение скорости и качества реза — рабочая часть состоит из средних зубьев с попеременной заточкой.
  • Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.



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Отзывы о товаре Пильный диск по дереву Matrix 73262, ф200 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
200
Посадочный квадрат, мм
32
Посадочный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
200
Количество зубьев
36
Длина, мм
1.4
Ширина, мм
200
Развернуть
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 32/30мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск по дереву Matrix 73262 диаметром 200 х 32 мм, с 36 зубьями и переходным кольцом 32/30, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется для продольного/поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. В комплект поставки входит переходное кольцо 32/30, позволяющее самостоятельно изменить посадочный диаметр при необходимости. Диск подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
  • Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
  • Оптимальное соотношение скорости и качества реза — рабочая часть состоит из средних зубьев с попеременной заточкой.
  • Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по дереву Matrix 73262, ф200 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - стоимость товара 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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