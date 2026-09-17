Пильный диск по дереву Matrix 73261, ф200 х 32 мм, 24 зуба + кольцо 32/30
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Характеристики
Описание товара Пильный диск по дереву Matrix 73261, ф200 х 32 мм, 24 зуба + кольцо 32/30
Пильный диск по дереву Matrix 73261 диаметром 200 х 32 мм, с 24 зубьями и переходным кольцом 32/30, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется для продольного/поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. В комплект поставки входит переходное кольцо 32/30, позволяющее самостоятельно изменить посадочный диаметр при необходимости. Диск подходит для бытового и профессионального применения.
Преимущества
- Быстрый рез — крупные зубья с попеременной заточкой обеспечивают высокую скорость работы.
- Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава YG8 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
- Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Пильный диск по дереву Matrix 73261 диаметром 200 х 32 мм, с 24 зубьями и переходным кольцом 32/30, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется для продольного/поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. В комплект поставки входит переходное кольцо 32/30, позволяющее самостоятельно изменить посадочный диаметр при необходимости. Диск подходит для бытового и профессионального применения.
Преимущества
- Быстрый рез — крупные зубья с попеременной заточкой обеспечивают высокую скорость работы.
- Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава YG8 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
- Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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