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Пильный диск по дереву Matrix 73243, ф255 х 32 мм, 72 зуба + кольцо 32/30 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пильный диск по дереву Matrix 73243, ф255 х 32 мм, 72 зуба + кольцо 32/30

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Пильный диск по дереву Matrix 73243, ф255 х 32 мм, 72 зуба + кольцо 32/30 - фото 1
Пильный диск по дереву Matrix 73243, ф255 х 32 мм, 72 зуба + кольцо 32/30 - фото 2
Пильный диск по дереву Matrix 73243, ф255 х 32 мм, 72 зуба + кольцо 32/30 - фото 3
Пильный диск по дереву Matrix 73243, ф255 х 32 мм, 72 зуба + кольцо 32/30 - фото 4
Пильный диск по дереву Matrix 73243, ф255 х 32 мм, 72 зуба + кольцо 32/30 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
255
Посадочный диаметр, мм
32
Количество зубьев
72
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 32/30мм - 1 шт
  • Пильный диск по дереву Matrix 73243, ф255 х 32 мм, 72 зуба + кольцо 32/30 - фото 1
  • Пильный диск по дереву Matrix 73243, ф255 х 32 мм, 72 зуба + кольцо 32/30 - фото 2
  • Пильный диск по дереву Matrix 73243, ф255 х 32 мм, 72 зуба + кольцо 32/30 - фото 3
  • Пильный диск по дереву Matrix 73243, ф255 х 32 мм, 72 зуба + кольцо 32/30 - фото 4
  • Пильный диск по дереву Matrix 73243, ф255 х 32 мм, 72 зуба + кольцо 32/30 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746343
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пильный диск по дереву Matrix 73243, ф255 х 32 мм, 72 зуба + кольцо 32/30
1 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
255
Посадочный диаметр, мм
32
Количество зубьев
72
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 32/30мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х1
Вес, г.
750

Описание товара Пильный диск по дереву Matrix 73243, ф255 х 32 мм, 72 зуба + кольцо 32/30

Пильный диск по дереву Matrix 73243 диаметром 255 х 32 мм, с 72 зубьями и переходным кольцом 32/30, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется преимущественно для поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. В комплект поставки входит переходное кольцо 32/30, позволяющее самостоятельно изменить посадочный диаметр при необходимости. Диск подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
  • Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
  • Высокое качество выполняемых работ — мелкие зубья с попеременной заточкой обеспечивают точный и чистый рез.
  • Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Пильный диск по дереву Matrix 73243, ф255 х 32 мм, 72 зуба + кольцо 32/30




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
255
Посадочный диаметр, мм
32
Количество зубьев
72
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 32/30мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск по дереву Matrix 73243 диаметром 255 х 32 мм, с 72 зубьями и переходным кольцом 32/30, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется преимущественно для поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. В комплект поставки входит переходное кольцо 32/30, позволяющее самостоятельно изменить посадочный диаметр при необходимости. Диск подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
  • Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
  • Высокое качество выполняемых работ — мелкие зубья с попеременной заточкой обеспечивают точный и чистый рез.
  • Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по дереву Matrix 73243, ф255 х 32 мм, 72 зуба + кольцо 32/30 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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