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Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732147, ф190 х 20 мм, 48 зубьев + кольцо 20/16 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732147, ф190 х 20 мм, 48 зубьев + кольцо 20/16

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Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732147, ф190 х 20 мм, 48 зубьев + кольцо 20/16 - фото 1
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732147, ф190 х 20 мм, 48 зубьев + кольцо 20/16 - фото 2
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732147, ф190 х 20 мм, 48 зубьев + кольцо 20/16 - фото 3
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732147, ф190 х 20 мм, 48 зубьев + кольцо 20/16 - фото 4
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732147, ф190 х 20 мм, 48 зубьев + кольцо 20/16 - фото 5
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732147, ф190 х 20 мм, 48 зубьев + кольцо 20/16 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
20
Шаг зубьев
мелкий
Количество зубьев
48
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 20/16мм - 1 шт
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732147, ф190 х 20 мм, 48 зубьев + кольцо 20/16 - фото 1
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732147, ф190 х 20 мм, 48 зубьев + кольцо 20/16 - фото 2
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732147, ф190 х 20 мм, 48 зубьев + кольцо 20/16 - фото 3
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732147, ф190 х 20 мм, 48 зубьев + кольцо 20/16 - фото 4
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732147, ф190 х 20 мм, 48 зубьев + кольцо 20/16 - фото 5
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732147, ф190 х 20 мм, 48 зубьев + кольцо 20/16 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746328
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732147, ф190 х 20 мм, 48 зубьев + кольцо 20/16
540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
20
Шаг зубьев
мелкий
Количество зубьев
48
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 20/16мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х1
Вес, г.
310

Описание товара Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732147, ф190 х 20 мм, 48 зубьев + кольцо 20/16

Пильный диск по дереву Сибртех 732147 диаметром 190 х 20 мм, с 48 зубьями и переходным кольцом 20/16, предназначен для распила древесины мягких и твердых пород, фанеры, ДСП, МДФ. Используется с циркулярными и торцовочными пилами с посадочным диаметром 20 мм. Переходное кольцо 20/16 позволяет при необходимости изменить размер посадки. Мелкие зубья обеспечивают точный рез с чистыми кромками. Диск подходит для бытового применения.

Преимущества

  • Прочность и высокая производительность — основание диска изготовлено из стали 50, режущие пластины выполнены из твердого сплава YG8 и заточены с использованием алмазного абразива.
  • Качественный рез — 48 зубьев типа АТВ с попеременной заточкой позволяют использовать диск для точного поперечного распила материалов и получения чистых кромок.
  • Защита от заклинивания — компенсационные прорези препятствуют деформации диска при нагреве.
  • Высокий ресурс — режущие пластины припаяны качественным медным припоем, поэтому диск выдерживает интенсивные нагрузки.



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Отзывы о товаре Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732147, ф190 х 20 мм, 48 зубьев + кольцо 20/16




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
20
Шаг зубьев
мелкий
Количество зубьев
48
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 20/16мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск по дереву Сибртех 732147 диаметром 190 х 20 мм, с 48 зубьями и переходным кольцом 20/16, предназначен для распила древесины мягких и твердых пород, фанеры, ДСП, МДФ. Используется с циркулярными и торцовочными пилами с посадочным диаметром 20 мм. Переходное кольцо 20/16 позволяет при необходимости изменить размер посадки. Мелкие зубья обеспечивают точный рез с чистыми кромками. Диск подходит для бытового применения.

Преимущества

  • Прочность и высокая производительность — основание диска изготовлено из стали 50, режущие пластины выполнены из твердого сплава YG8 и заточены с использованием алмазного абразива.
  • Качественный рез — 48 зубьев типа АТВ с попеременной заточкой позволяют использовать диск для точного поперечного распила материалов и получения чистых кромок.
  • Защита от заклинивания — компенсационные прорези препятствуют деформации диска при нагреве.
  • Высокий ресурс — режущие пластины припаяны качественным медным припоем, поэтому диск выдерживает интенсивные нагрузки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732147, ф190 х 20 мм, 48 зубьев + кольцо 20/16 - по цене 540 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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