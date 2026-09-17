Top.Mail.Ru
Диск алмазный отрезной Matrix 73200, ф230 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Диск алмазный отрезной Matrix 73200, ф230 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Диск алмазный отрезной Matrix 73200, ф230 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - фото 1
Диск алмазный отрезной Matrix 73200, ф230 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - фото 2
Диск алмазный отрезной Matrix 73200, ф230 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - фото 3
Диск алмазный отрезной Matrix 73200, ф230 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - фото 4
Диск алмазный отрезной Matrix 73200, ф230 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - фото 5
Диск алмазный отрезной Matrix 73200, ф230 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, дерево, металл, гранит, мрамор, пластик
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
230
Ширина, мм
2.6
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73200, ф230 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - фото 1
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73200, ф230 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - фото 2
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73200, ф230 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - фото 3
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73200, ф230 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - фото 4
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73200, ф230 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - фото 5
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73200, ф230 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746320
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Диск алмазный отрезной Matrix 73200, ф230 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO
1 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, дерево, металл, гранит, мрамор, пластик
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
230
Ширина, мм
2.6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х27х1
Вес, г.
660

Описание товара Диск алмазный отрезной Matrix 73200, ф230 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO

Алмазный отрезной диск Matrix PRO Мультирез 73200 диаметром 230 х 22,2 мм применяется для сухого и мокрого резания бетона любой твердости, железобетона, гранита, кирпича, металла, древесины, пластика и других материалов. Используется в качестве универсального режущего инструмента в профессиональной сфере, например, строительными, специальными службами, сотрудниками МЧС. К работе с диском необходимо приступать после ознакомления с руководством пользователя.

Преимущества

  • Максимальная эффективность при работе с материалами любой твердости — диск изготовлен с использованием новейшей технологии вакуумной пайки.
  • Высокая производительность — режущая часть характеризуется повышенной плотностью алмазного порошка и оптимально сбалансированным составом связки.
  • Работа без подачи воды — благодаря сегментированной рабочей части и дополнительным отверстиям на корпусе диск активно охлаждается в процессе резания.
  • Повышенная износостойкость — диаметр диска остается неизменным даже при длительной эксплуатации.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной Matrix 73200, ф230 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, дерево, металл, гранит, мрамор, пластик
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
230
Ширина, мм
2.6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазный отрезной диск Matrix PRO Мультирез 73200 диаметром 230 х 22,2 мм применяется для сухого и мокрого резания бетона любой твердости, железобетона, гранита, кирпича, металла, древесины, пластика и других материалов. Используется в качестве универсального режущего инструмента в профессиональной сфере, например, строительными, специальными службами, сотрудниками МЧС. К работе с диском необходимо приступать после ознакомления с руководством пользователя.

Преимущества

  • Максимальная эффективность при работе с материалами любой твердости — диск изготовлен с использованием новейшей технологии вакуумной пайки.
  • Высокая производительность — режущая часть характеризуется повышенной плотностью алмазного порошка и оптимально сбалансированным составом связки.
  • Работа без подачи воды — благодаря сегментированной рабочей части и дополнительным отверстиям на корпусе диск активно охлаждается в процессе резания.
  • Повышенная износостойкость — диаметр диска остается неизменным даже при длительной эксплуатации.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный отрезной Matrix 73200, ф230 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - по цене 1830 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...