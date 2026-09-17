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Диск алмазный отрезной Matrix 73199, ф125 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск алмазный отрезной Matrix 73199, ф125 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO

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Диск алмазный отрезной Matrix 73199, ф125 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - фото 1
Диск алмазный отрезной Matrix 73199, ф125 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - фото 2
Диск алмазный отрезной Matrix 73199, ф125 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - фото 3
Диск алмазный отрезной Matrix 73199, ф125 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - фото 4
Диск алмазный отрезной Matrix 73199, ф125 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - фото 5
Диск алмазный отрезной Matrix 73199, ф125 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, дерево, металл, гранит, мрамор, пластик
Диаметр, мм
125
Посадочный квадрат, мм
0
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
125
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73199, ф125 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - фото 1
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73199, ф125 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - фото 2
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73199, ф125 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - фото 3
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73199, ф125 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - фото 4
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73199, ф125 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - фото 5
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73199, ф125 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746319
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Диск алмазный отрезной Matrix 73199, ф125 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO
930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, дерево, металл, гранит, мрамор, пластик
Диаметр, мм
125
Посадочный квадрат, мм
0
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х1
Вес, г.
160

Описание товара Диск алмазный отрезной Matrix 73199, ф125 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO

Алмазный отрезной диск Matrix PRO Мультирез 73199 диаметром 125 х 22,2 мм применяется для сухого и мокрого резания бетона любой твердости, железобетона, гранита, кирпича, металла, древесины, пластика и других материалов. Используется в качестве универсального режущего инструмента в профессиональной сфере, например, строительными, специальными службами, сотрудниками МЧС. К работе с диском необходимо приступать после ознакомления с руководством пользователя.

Преимущества

  • Максимальная эффективность при работе с материалами любой твердости — диск изготовлен с использованием новейшей технологии вакуумной пайки.
  • Высокая производительность — режущая часть характеризуется повышенной плотностью алмазного порошка и оптимально сбалансированным составом связки.
  • Работа без подачи воды — благодаря сегментированной рабочей части и дополнительным отверстиям на корпусе диск активно охлаждается в процессе резания.
  • Повышенная износостойкость — диаметр диска остается неизменным даже при длительной эксплуатации.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной Matrix 73199, ф125 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, дерево, металл, гранит, мрамор, пластик
Диаметр, мм
125
Посадочный квадрат, мм
0
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазный отрезной диск Matrix PRO Мультирез 73199 диаметром 125 х 22,2 мм применяется для сухого и мокрого резания бетона любой твердости, железобетона, гранита, кирпича, металла, древесины, пластика и других материалов. Используется в качестве универсального режущего инструмента в профессиональной сфере, например, строительными, специальными службами, сотрудниками МЧС. К работе с диском необходимо приступать после ознакомления с руководством пользователя.

Преимущества

  • Максимальная эффективность при работе с материалами любой твердости — диск изготовлен с использованием новейшей технологии вакуумной пайки.
  • Высокая производительность — режущая часть характеризуется повышенной плотностью алмазного порошка и оптимально сбалансированным составом связки.
  • Работа без подачи воды — благодаря сегментированной рабочей части и дополнительным отверстиям на корпусе диск активно охлаждается в процессе резания.
  • Повышенная износостойкость — диаметр диска остается неизменным даже при длительной эксплуатации.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный отрезной Matrix 73199, ф125 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 930 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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