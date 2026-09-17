Диск алмазный отрезной Matrix 73194, Turbo Extra, 125 х 22,2 мм, сухая резка
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
В наличии
Код товара: 746316
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х1
Вес, г.
160
Описание товара Диск алмазный отрезной Matrix 73194, Turbo Extra, 125 х 22,2 мм, сухая резка
Отрезной алмазный диск Matrix Turbo Extra 73194, 125 х 22,2 мм, используется для сухой резки бетона, железобетона, кирпича, тротуарной плитки, шлакоблока и камня. Он устанавливается на углошлифовальные машины с посадочным диаметром 22,2 мм. Обеспечивает высокую скорость реза, поэтому подходит для интенсивного применения.
Преимущества
- Экстратурбированная форма — в процессе реза обеспечивается эффективное охлаждение и удаление шлама.
- Повышенная производительность — рабочий слой шириной 7 мм состоит из синтетических алмазов высокого качества.
- Оптимально сбалансированный состав связки — режущий слой равномерно стачивается, своевременно вскрывая новые алмазы.
- Эффективное решение бытовых и профессиональных задач — концентрация алмазов повышена, диск рассчитан на долгую эксплуатацию.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Отрезной алмазный диск Matrix Turbo Extra 73194, 125 х 22,2 мм, используется для сухой резки бетона, железобетона, кирпича, тротуарной плитки, шлакоблока и камня. Он устанавливается на углошлифовальные машины с посадочным диаметром 22,2 мм. Обеспечивает высокую скорость реза, поэтому подходит для интенсивного применения.
Преимущества
- Экстратурбированная форма — в процессе реза обеспечивается эффективное охлаждение и удаление шлама.
- Повышенная производительность — рабочий слой шириной 7 мм состоит из синтетических алмазов высокого качества.
- Оптимально сбалансированный состав связки — режущий слой равномерно стачивается, своевременно вскрывая новые алмазы.
- Эффективное решение бытовых и профессиональных задач — концентрация алмазов повышена, диск рассчитан на долгую эксплуатацию.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Диск алмазный отрезной Matrix 73194, Turbo Extra, 125 х 22,2 мм, сухая резка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 430 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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