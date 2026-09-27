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Диск алмазный отрезной Matrix 73183, Turbo, 230 х 22,2 мм, сухая резка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск алмазный отрезной Matrix 73183, Turbo, 230 х 22,2 мм, сухая резка

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Диск алмазный отрезной Matrix 73183, Turbo, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 1
Диск алмазный отрезной Matrix 73183, Turbo, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 2
Диск алмазный отрезной Matrix 73183, Turbo, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 3
Диск алмазный отрезной Matrix 73183, Turbo, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 4
Диск алмазный отрезной Matrix 73183, Turbo, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 5
Диск алмазный отрезной Matrix 73183, Turbo, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
7
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73183, Turbo, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 1
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73183, Turbo, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 2
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73183, Turbo, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 3
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73183, Turbo, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 4
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73183, Turbo, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 5
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73183, Turbo, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746312
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Диск алмазный отрезной Matrix 73183, Turbo, 230 х 22,2 мм, сухая резка
910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х1
Вес, г.
620

Описание товара Диск алмазный отрезной Matrix 73183, Turbo, 230 х 22,2 мм, сухая резка

Отрезной алмазный диск Matrix Turbo 73183 диаметром 230 х 22,2 мм, предназначен для сухой резки. Используется в качестве сменной оснасткой для углошлифовальных машин (УШМ) во время ремонта и мелкого строительства, а также в быту. Позволяет работать по бетону, в том числе свежему и среднеармированному, камню и кирпичу.

Преимущества

  • Высокая производительность — турбированная рабочая часть обеспечивает эффективное охлаждение и интенсивный отвод пыли.
  • Оптимальная конструкция для бытового применения — диск изготовлен по технологии холодного прессования, а ширина рабочей части составляет 7 мм.
  • Эффективная работа даже при резке железобетона — высокая концентрация алмазных зерен сочетается со специально подобранной связкой.
  • Простая эксплуатация — диск можно использовать с УШМ без подачи воды.



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Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной Matrix 73183, Turbo, 230 х 22,2 мм, сухая резка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отрезной алмазный диск Matrix Turbo 73183 диаметром 230 х 22,2 мм, предназначен для сухой резки. Используется в качестве сменной оснасткой для углошлифовальных машин (УШМ) во время ремонта и мелкого строительства, а также в быту. Позволяет работать по бетону, в том числе свежему и среднеармированному, камню и кирпичу.

Преимущества

  • Высокая производительность — турбированная рабочая часть обеспечивает эффективное охлаждение и интенсивный отвод пыли.
  • Оптимальная конструкция для бытового применения — диск изготовлен по технологии холодного прессования, а ширина рабочей части составляет 7 мм.
  • Эффективная работа даже при резке железобетона — высокая концентрация алмазных зерен сочетается со специально подобранной связкой.
  • Простая эксплуатация — диск можно использовать с УШМ без подачи воды.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный отрезной Matrix 73183, Turbo, 230 х 22,2 мм, сухая резка - этот товар вы можете купить по цене 910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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