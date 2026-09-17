Диск алмазный отрезной Matrix 73178, Turbo, 115 х 22,2 мм, сухая резка
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Диск алмазный отрезной Matrix 73178, Turbo, 115 х 22,2 мм, сухая резка
Отрезной алмазный диск Matrix Turbo 73178 диаметром 115 х 22,2 мм, предназначен для сухой резки. Используется в качестве сменной оснасткой для углошлифовальных машин (УШМ) во время ремонта и мелкого строительства, а также в быту. Позволяет работать по бетону, в том числе свежему и среднеармированному, камню и кирпичу.
Преимущества
- Высокая производительность — турбированная рабочая часть обеспечивает эффективное охлаждение и интенсивный отвод пыли.
- Оптимальная конструкция для бытового применения — диск изготовлен по технологии холодного прессования, а ширина рабочей части составляет 7 мм.
- Эффективная работа даже при резке железобетона — высокая концентрация алмазных зерен сочетается со специально подобранной связкой.
- Простая эксплуатация — диск можно использовать с УШМ без подачи воды.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отрезной алмазный диск Matrix Turbo 73178 диаметром 115 х 22,2 мм, предназначен для сухой резки. Используется в качестве сменной оснасткой для углошлифовальных машин (УШМ) во время ремонта и мелкого строительства, а также в быту. Позволяет работать по бетону, в том числе свежему и среднеармированному, камню и кирпичу.
Преимущества
- Высокая производительность — турбированная рабочая часть обеспечивает эффективное охлаждение и интенсивный отвод пыли.
- Оптимальная конструкция для бытового применения — диск изготовлен по технологии холодного прессования, а ширина рабочей части составляет 7 мм.
- Эффективная работа даже при резке железобетона — высокая концентрация алмазных зерен сочетается со специально подобранной связкой.
- Простая эксплуатация — диск можно использовать с УШМ без подачи воды.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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