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Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73173, 125 х 22,2 мм, сухая резка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73173, 125 х 22,2 мм, сухая резка

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Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73173, 125 х 22,2 мм, сухая резка - фото 1
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73173, 125 х 22,2 мм, сухая резка - фото 2
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73173, 125 х 22,2 мм, сухая резка - фото 3
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73173, 125 х 22,2 мм, сухая резка - фото 4
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73173, 125 х 22,2 мм, сухая резка - фото 5
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73173, 125 х 22,2 мм, сухая резка - фото 6
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73173, 125 х 22,2 мм, сухая резка - фото 7
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73173, 125 х 22,2 мм, сухая резка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Ширина, мм
7
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73173, 125 х 22,2 мм, сухая резка - фото 1
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73173, 125 х 22,2 мм, сухая резка - фото 2
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73173, 125 х 22,2 мм, сухая резка - фото 3
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73173, 125 х 22,2 мм, сухая резка - фото 4
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73173, 125 х 22,2 мм, сухая резка - фото 5
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73173, 125 х 22,2 мм, сухая резка - фото 6
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73173, 125 х 22,2 мм, сухая резка - фото 7
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73173, 125 х 22,2 мм, сухая резка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746303
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73173, 125 х 22,2 мм, сухая резка
380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х1
Вес, г.
160

Описание товара Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73173, 125 х 22,2 мм, сухая резка

Алмазный отрезной сегментный диск Matrix 73173 диаметром 125 х 22,2 мм предназначен для сухой резки натурального и искусственного камня, кирпича, свежего и твердого бетона. Применяется с углошлифовальными машинами соответствующего типоразмера. Благодаря высокой скорости реза диск позволяет выполнять работы большого объема. Он пригодится на небольших строительных площадках и будет идеальным помощником при решении бытовых задач.

Преимущества

  • Увеличенный рабочий ресурс — диск отличается оптимально подобранной металлической связкой и высокой концентрацией алмазов.
  • Высокая производительность без водяного охлаждения — ширина рабочей части 7 мм и прорези между сегментами обеспечивают охлаждение и отвод шлама.
  • Устойчивость к нагрузкам — диск изготовлен по технологии холодного прессования и выдерживает сильные механические воздействия.



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Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73173, 125 х 22,2 мм, сухая резка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазный отрезной сегментный диск Matrix 73173 диаметром 125 х 22,2 мм предназначен для сухой резки натурального и искусственного камня, кирпича, свежего и твердого бетона. Применяется с углошлифовальными машинами соответствующего типоразмера. Благодаря высокой скорости реза диск позволяет выполнять работы большого объема. Он пригодится на небольших строительных площадках и будет идеальным помощником при решении бытовых задач.

Преимущества

  • Увеличенный рабочий ресурс — диск отличается оптимально подобранной металлической связкой и высокой концентрацией алмазов.
  • Высокая производительность без водяного охлаждения — ширина рабочей части 7 мм и прорези между сегментами обеспечивают охлаждение и отвод шлама.
  • Устойчивость к нагрузкам — диск изготовлен по технологии холодного прессования и выдерживает сильные механические воздействия.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73173, 125 х 22,2 мм, сухая резка - стоимость товара 380 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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