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Диск алмазный отрезной сплошной СИБРТЕХ 731657, 230 х 22,2 мм, мокрая резка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск алмазный отрезной сплошной СИБРТЕХ 731657, 230 х 22,2 мм, мокрая резка

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Диск алмазный отрезной сплошной СИБРТЕХ 731657, 230 х 22,2 мм, мокрая резка - фото 1
Диск алмазный отрезной сплошной СИБРТЕХ 731657, 230 х 22,2 мм, мокрая резка - фото 2
Диск алмазный отрезной сплошной СИБРТЕХ 731657, 230 х 22,2 мм, мокрая резка - фото 3
Диск алмазный отрезной сплошной СИБРТЕХ 731657, 230 х 22,2 мм, мокрая резка - фото 4
Диск алмазный отрезной сплошной СИБРТЕХ 731657, 230 х 22,2 мм, мокрая резка - фото 5
Диск алмазный отрезной сплошной СИБРТЕХ 731657, 230 х 22,2 мм, мокрая резка - фото 6
Диск алмазный отрезной сплошной СИБРТЕХ 731657, 230 х 22,2 мм, мокрая резка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной сплошной СИБРТЕХ 731657, 230 х 22,2 мм, мокрая резка - фото 1
  • Диск алмазный отрезной сплошной СИБРТЕХ 731657, 230 х 22,2 мм, мокрая резка - фото 2
  • Диск алмазный отрезной сплошной СИБРТЕХ 731657, 230 х 22,2 мм, мокрая резка - фото 3
  • Диск алмазный отрезной сплошной СИБРТЕХ 731657, 230 х 22,2 мм, мокрая резка - фото 4
  • Диск алмазный отрезной сплошной СИБРТЕХ 731657, 230 х 22,2 мм, мокрая резка - фото 5
  • Диск алмазный отрезной сплошной СИБРТЕХ 731657, 230 х 22,2 мм, мокрая резка - фото 6
  • Диск алмазный отрезной сплошной СИБРТЕХ 731657, 230 х 22,2 мм, мокрая резка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746301
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х1
Вес, г.
590

Описание товара Диск алмазный отрезной сплошной СИБРТЕХ 731657, 230 х 22,2 мм, мокрая резка

Алмазный отрезной сплошной диск Сибртех 731657 диаметром 230 х 22,2 мм применяется для мокрой резки керамогранитной, керамической плитки, а также мрамора и камня. Используется в качестве оснастки для болгарок и плиткорезов с посадочным диаметром 22,2 мм. Диск обладает хорошим рабочим ресурсом и рассчитан на долгую службу. Рез материалов необходимо проводить с использованием водяного охлаждения.

Преимущества

  • Аккуратная работа — сплошная режущая часть обеспечивает ровный и чистый срез без сколов.
  • Неизменно хорошая производительность — высококачественные алмазы надежно удерживаются металлической связкой.
  • Ширина рабочей части 6 мм — диск оптимален для бытового использования.
  • Стабильность реза — перфорация обеспечивает эффективное охлаждение диска.
  • Деформационная стойкость — основание выполнено из стали 65MnE, поэтому выдерживает резку твердых материалов.



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Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной сплошной СИБРТЕХ 731657, 230 х 22,2 мм, мокрая резка




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазный отрезной сплошной диск Сибртех 731657 диаметром 230 х 22,2 мм применяется для мокрой резки керамогранитной, керамической плитки, а также мрамора и камня. Используется в качестве оснастки для болгарок и плиткорезов с посадочным диаметром 22,2 мм. Диск обладает хорошим рабочим ресурсом и рассчитан на долгую службу. Рез материалов необходимо проводить с использованием водяного охлаждения.

Преимущества

  • Аккуратная работа — сплошная режущая часть обеспечивает ровный и чистый срез без сколов.
  • Неизменно хорошая производительность — высококачественные алмазы надежно удерживаются металлической связкой.
  • Ширина рабочей части 6 мм — диск оптимален для бытового использования.
  • Стабильность реза — перфорация обеспечивает эффективное охлаждение диска.
  • Деформационная стойкость — основание выполнено из стали 65MnE, поэтому выдерживает резку твердых материалов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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