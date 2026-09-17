Диск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73155, 180 х 22,2 мм, сухая резка
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Характеристики
Описание товара Диск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73155, 180 х 22,2 мм, сухая резка
Алмазный отрезной сегментный диск Matrix 73155 с защитными секторами, диаметром 180 х 22,2 мм, применяется для сухой резки бетона разной прочности, камня, кирпича, шлакоблока и тротуарной плитки. Используется как оснастка для углошлифовальных машин с соответствующим посадочным диаметром. Диск изготовлен методом холодного прессования и выдерживает повышенные нагрузки при прохождении арматуры в слабоармированном железобетоне.
Преимущества
- Работа без подачи воды — сегментная структура рабочей части обеспечивает эффективное охлаждение и отвод пыли.
- Продуманная конструкция — защитные секторы предохраняют сегменты диска от преждевременного износа и налипания шлама.
- Уникальная форма — диск позволяет выполнять кратковременную обработку боковой поверхностью без риска поломки.
- Высокий ресурс — режущая часть содержит увеличенное количество алмазов, которые надежно удерживаются специально подобранной металлической связкой.
- Ширина рабочей части 7 мм — диск успешно справляется с бытовыми задачами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Алмазный отрезной сегментный диск Matrix 73155 с защитными секторами, диаметром 180 х 22,2 мм, применяется для сухой резки бетона разной прочности, камня, кирпича, шлакоблока и тротуарной плитки. Используется как оснастка для углошлифовальных машин с соответствующим посадочным диаметром. Диск изготовлен методом холодного прессования и выдерживает повышенные нагрузки при прохождении арматуры в слабоармированном железобетоне.
Преимущества
- Работа без подачи воды — сегментная структура рабочей части обеспечивает эффективное охлаждение и отвод пыли.
- Продуманная конструкция — защитные секторы предохраняют сегменты диска от преждевременного износа и налипания шлама.
- Уникальная форма — диск позволяет выполнять кратковременную обработку боковой поверхностью без риска поломки.
- Высокий ресурс — режущая часть содержит увеличенное количество алмазов, которые надежно удерживаются специально подобранной металлической связкой.
- Ширина рабочей части 7 мм — диск успешно справляется с бытовыми задачами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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