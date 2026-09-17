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Диск алмазный отрезной Турбо-сегментный Matrix 73150, 230 х 22,2 мм, сухая резка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск алмазный отрезной Турбо-сегментный Matrix 73150, 230 х 22,2 мм, сухая резка

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Диск алмазный отрезной Турбо-сегментный Matrix 73150, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 1
Диск алмазный отрезной Турбо-сегментный Matrix 73150, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 2
Диск алмазный отрезной Турбо-сегментный Matrix 73150, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 3
Диск алмазный отрезной Турбо-сегментный Matrix 73150, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 4
Диск алмазный отрезной Турбо-сегментный Matrix 73150, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 5
Диск алмазный отрезной Турбо-сегментный Matrix 73150, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
230
Ширина, мм
10
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной Турбо-сегментный Matrix 73150, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 1
  • Диск алмазный отрезной Турбо-сегментный Matrix 73150, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 2
  • Диск алмазный отрезной Турбо-сегментный Matrix 73150, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 3
  • Диск алмазный отрезной Турбо-сегментный Matrix 73150, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 4
  • Диск алмазный отрезной Турбо-сегментный Matrix 73150, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 5
  • Диск алмазный отрезной Турбо-сегментный Matrix 73150, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746291
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Диск алмазный отрезной Турбо-сегментный Matrix 73150, 230 х 22,2 мм, сухая резка
1 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
230
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х1
Вес, г.
720

Описание товара Диск алмазный отрезной Турбо-сегментный Matrix 73150, 230 х 22,2 мм, сухая резка

Турбо-сегментный отрезной алмазный диск Matrix 73150 диаметром 230 х 22,2 мм предназначен для сухой резки бетона различной прочности, камня, кирпича, тротуарной плитки, шлакоблока. Устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным размером 22,2 мм. Благодаря специально подобранной металлической связке диск демонстрирует высокие результаты работы даже при резке слабоармированного железобетона. Оснастка оптимальна для бытового применения.

Преимущества

  • Турбированная поверхность сегментов — отрезной круг не нагревается, не требует водяного охлаждения и сохраняет высокую производительность.
  • Высокий ресурс — рабочий слой имеет ширину 10 мм и содержит увеличенное количество алмазов.
  • Устойчивость к нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования и рассчитан на долгую службу.



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Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной Турбо-сегментный Matrix 73150, 230 х 22,2 мм, сухая резка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
230
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Турбо-сегментный отрезной алмазный диск Matrix 73150 диаметром 230 х 22,2 мм предназначен для сухой резки бетона различной прочности, камня, кирпича, тротуарной плитки, шлакоблока. Устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным размером 22,2 мм. Благодаря специально подобранной металлической связке диск демонстрирует высокие результаты работы даже при резке слабоармированного железобетона. Оснастка оптимальна для бытового применения.

Преимущества

  • Турбированная поверхность сегментов — отрезной круг не нагревается, не требует водяного охлаждения и сохраняет высокую производительность.
  • Высокий ресурс — рабочий слой имеет ширину 10 мм и содержит увеличенное количество алмазов.
  • Устойчивость к нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования и рассчитан на долгую службу.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный отрезной Турбо-сегментный Matrix 73150, 230 х 22,2 мм, сухая резка - стоимость товара 1280 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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