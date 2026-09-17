Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73136, 230 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание
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Характеристики
Описание товара Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73136, 230 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание
Сплошной отрезной алмазный диск Matrix 73136 диаметром 230 мм — оснастка для болгарок и плиткорезов с диаметром вала 22,2 мм. Применяется для сухого и мокрого резания мрамора, искусственного и натурального камня, керамогранитной и керамической плитки. Использование без подачи воды расширяет возможности инструмента, но для увеличения ресурса диска рекомендуется применять водяное охлаждение. Оснастка предназначена для решения бытовых задач.
Преимущества
- Аккуратная работа — благодаря высокой концентрации алмазов срез получается чистым и ровным.
- Высокая производительность — ширина режущей кромки составляет 10 мм.
- Возможность сухой резки — отверстия в корпусе диска способствуют активному охлаждению.
- Устойчивость к механическим нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Сплошной отрезной алмазный диск Matrix 73136 диаметром 230 мм — оснастка для болгарок и плиткорезов с диаметром вала 22,2 мм. Применяется для сухого и мокрого резания мрамора, искусственного и натурального камня, керамогранитной и керамической плитки. Использование без подачи воды расширяет возможности инструмента, но для увеличения ресурса диска рекомендуется применять водяное охлаждение. Оснастка предназначена для решения бытовых задач.
Преимущества
- Аккуратная работа — благодаря высокой концентрации алмазов срез получается чистым и ровным.
- Высокая производительность — ширина режущей кромки составляет 10 мм.
- Возможность сухой резки — отверстия в корпусе диска способствуют активному охлаждению.
- Устойчивость к механическим нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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