Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731357, Turbo, 230 х 22,2 мм, сухая резка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, железобетон, гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
230
Ширина, мм
7
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 746288
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, железобетон, гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
230
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х1
Вес, г.
590
Описание товара Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731357, Turbo, 230 х 22,2 мм, сухая резка
Алмазный отрезной диск Сибртех Turbo 731357 для сухой резки, диаметром 230 х 22,2 мм, устанавливается на углошлифовальную машину. Позволяет резать твердые материалы: бетон, железобетон, камень, песчаник. Диск предназначен для бытового использования.
Преимущества
- Эффективный отвод тепла и шлама — благодаря турбированной рабочей части с перфорацией диск можно использовать для быстрой сухой резки без водяного охлаждения.
- Устойчивость к высоким нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования.
- Высокое качество реза — ширина алмазного слоя составляет 7 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитКруг KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, полимерно-шлифовальный синтетически...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитЦентрирующее сверло для коронок Matrix 70339, хвостовик M22 х 35...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону Matrix 70367, M22 х 45 мм
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70175, 18 х 600 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705309, цельная крестовая пластина, 8x315 м...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70916, 22 х 300 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71082, 10 x 800 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитСверло спиральное по металлу DENZEL 718243, 11 x 142мм, Р6М5, Go...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитСверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5,...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитКоронка Matrix 72465, BIMETAL, 65 мм
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитПильный диск по дереву Matrix 73262, ф200 х 32 мм, 36 зубьев + к...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитКруг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36...
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, железобетон, гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
230
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Алмазный отрезной диск Сибртех Turbo 731357 для сухой резки, диаметром 230 х 22,2 мм, устанавливается на углошлифовальную машину. Позволяет резать твердые материалы: бетон, железобетон, камень, песчаник. Диск предназначен для бытового использования.
Преимущества
- Эффективный отвод тепла и шлама — благодаря турбированной рабочей части с перфорацией диск можно использовать для быстрой сухой резки без водяного охлаждения.
- Устойчивость к высоким нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования.
- Высокое качество реза — ширина алмазного слоя составляет 7 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731357, Turbo, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731357, Turbo, 230 х 22,2 мм, сухая резка