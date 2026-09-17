Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731337, Turbo, 180 х 22,2 мм, сухая резка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, железобетон, гранит
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
180
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб.
В наличии
Код товара: 746287
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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470 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, железобетон, гранит
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
180
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х1
Вес, г.
330
Описание товара Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731337, Turbo, 180 х 22,2 мм, сухая резка
Алмазный отрезной диск Сибртех Turbo 731337 для сухой резки, диаметром 180 х 22,2 мм, устанавливается на углошлифовальную машину. Позволяет резать твердые материалы: бетон, железобетон, камень, песчаник. Диск предназначен для бытового использования.
Преимущества
- Эффективный отвод тепла и шлама — благодаря турбированной рабочей части с перфорацией диск можно использовать для быстрой сухой резки без водяного охлаждения.
- Устойчивость к высоким нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования.
- Высокое качество реза — ширина алмазного слоя составляет 7 мм.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, железобетон, гранит
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
180
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Алмазный отрезной диск Сибртех Turbo 731337 для сухой резки, диаметром 180 х 22,2 мм, устанавливается на углошлифовальную машину. Позволяет резать твердые материалы: бетон, железобетон, камень, песчаник. Диск предназначен для бытового использования.
Преимущества
- Эффективный отвод тепла и шлама — благодаря турбированной рабочей части с перфорацией диск можно использовать для быстрой сухой резки без водяного охлаждения.
- Устойчивость к высоким нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования.
- Высокое качество реза — ширина алмазного слоя составляет 7 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731337, Turbo, 180 х 22,2 мм, сухая резка - данный товар вы можете купить по цене 470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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