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Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание

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Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание - фото 1
Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание - фото 2
Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание - фото 3
Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание - фото 4
Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание - фото 5
Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание - фото 6
Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание - фото 7
Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание - фото 8
Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание - фото 9
Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание - фото 1
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание - фото 2
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание - фото 3
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание - фото 4
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание - фото 5
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание - фото 6
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание - фото 7
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание - фото 8
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание - фото 9
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746283
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х1
Вес, г.
250

Описание товара Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание

Отрезной алмазный диск Denzel «Сплошной» 73126 диаметром 150 х 22,2 мм используется для «мокрого» резания совместно с углошлифовальной машиной или плиткорезом с соответствующим посадочным диаметром. Режет камень, мрамор, керамогранитную и керамическую плитку. Диск отличается хорошей производительностью за счет высокой скорости реза, поэтому подходит для профессионального применения.

Преимущества

  • Эффективное выполнение большого объема работ — благодаря сплошной конструкции диск успешно режет даже хрупкие материалы.
  • Аккуратный рез — рабочая кромка шириной 7 мм не оставляет зазубрин и сколов.
  • Высокий ресурс — концентрация алмазов в режущем слое увеличена.
  • Надежность — отрезной диск изготовлен способом холодного прессования.



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Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отрезной алмазный диск Denzel «Сплошной» 73126 диаметром 150 х 22,2 мм используется для «мокрого» резания совместно с углошлифовальной машиной или плиткорезом с соответствующим посадочным диаметром. Режет камень, мрамор, керамогранитную и керамическую плитку. Диск отличается хорошей производительностью за счет высокой скорости реза, поэтому подходит для профессионального применения.

Преимущества

  • Эффективное выполнение большого объема работ — благодаря сплошной конструкции диск успешно режет даже хрупкие материалы.
  • Аккуратный рез — рабочая кромка шириной 7 мм не оставляет зазубрин и сколов.
  • Высокий ресурс — концентрация алмазов в режущем слое увеличена.
  • Надежность — отрезной диск изготовлен способом холодного прессования.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


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